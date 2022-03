Comparecerán 4 funcionarios ante el Congreso

Rendirán cuentas los responsables estatales y municipales de Seguridad Pública y de Protección Civil

Por Sergio Hernández

Noticias

La comparecencia se extendió a cuatro funcionarios: los secretarios de seguridad pública en el estado y municipio –Ángel Contreras y Juan Luis Ferruzca- así como los encargados de protección civil –Carlos Rodríguez y Alejandro Vázquez Mellado-.

Será el jueves a las 11:30 en la legislatura del estado y se ha propuesto que sea en el mismo formato que las que se llevan a cabo en la glosa de los informes.

La presidenta de la mesa directiva del congreso, Beatriz Marmolejo dio a conocer que la solicitud de los diputados Paul Ospital, Juan José Jiménez, Andrea Tovar y Yazmín Albellán no procedió en términos jurídicos.

“La solicitud hecha por los 4 diputados el pasado viernes, no se encuentra debidamente fundamentada, dado que de acuerdo a la Ley Orgánica, articulo 144, los únicos facultados para llamar a comparecer a los funcionarios públicos son los presidentes de las comisiones legislativas; de forma simultánea, el día de ayer por la tarde recibimos la solicitud del presidente de la comisión correspondiente, la de seguridad pública y de protección civil, y en ese sentido, lo que determinó la mesa directiva en la reunión que acabamos de tener, es que se desecha la solicitud de los 4 diputados por no tener fundamento legal para llevarse a cabo; sin embargo se aprueba la solicitud del presidente de la comisión legislativa”.

En este momento, dijo, se está realizando por parte de servicios parlamentarios el acuerdo de la mesa directiva para solicitar la opinión de la Junta de Coordinación Política.

-¿Era necesario que terminara el gobernador enmendado la plana del congreso local en este sentido?

-La solicitud de comparecencias es una facultad del Poder Legislativo, y el Poder Legislativo tiene procedimiento especificado en su ley que es el que tiene que cumplir.

-¿Pero reaccionaron hasta que les dijo el gobernador?

-No puedo dar una opinión en eso en particular, yo simplemente estoy informando lo que acordó la mesa directiva conforme a los procedimientos que formalmente se ingresan a esta legislatura. Es un formato parecido a la glosa. La solicitud es para que vengan 4 funcionarios públicos, el secretario de seguridad pública del estado, el secretario de seguridad pública del municipio de Querétaro, el director de protección civil estatal y el director de protección civil municipal porque consideramos que ambos tengan injerencia en todo esto.

–¿Qué riesgo se corre de que este sea un día de campo para los funcionarios?

-No puedo emitir una opinión, yo lo que les pido es que acuden el día de la comparecencia y ahí pueden ustedes observar cuál es la exposición de los responsables.

–¿Usted en lo personal que les preguntaría a los secretarios?

-Pues voy a trabajar en esa propuesta, obviamente pues eso es algo que nosotros estamos facultados para hacer, y pues el jueves estaría haciendo mi intervención.

El Congreso no es un poder sumiso: A. Zapata

Yo no veo un poder legislativo sumiso, atajó el diputado panista Antonio Zapata.

Al salir de la comisión “Seguimiento Agenda 20-30”, a Zapata se le recordó que el jueves pasado en tribuna se mostró en contra de una comparecencia, pero luego de las declaciones del gobernador Mauricio Kuri en el sentido de que “dieran la cara” los funcionarios que tenían responsabilidad en los hechos del Estadio, Zapata envió un escrito a la mesa directiva para pedir que acudieran a su comisión, cuatro funcionarios para explicar los hechos, ante ello se le cuestinó si el Poder Legislativo era sumiso y dijo: “yo no lo veo así”.

-¿Era necesario que el gobernador dijera que sí vengan los fiuncionarios?

-Él no tiene inconveniente, por supuesto que nosotros respetamos y apoyamos lo que el gobernador piensa y al final de cuentas tomaremos una decisión aquí en el Congreso

-¿Usted sigue pensando en que no era necesario?

-A ver, yo fui muy claro en tribuna, lo primero que mencioné en mi primer punto fue que no teníamos que estar politizando el tema. Segundo, yo ya lo había hablado con los diputados, y les había dicho, lo que estamos generando es un tema mediático, subimos a tribuna a pedir una comparecencia y los diputados sabemos que lo que digamos en asuntos generales no es vinculativo, o sea, vamos y pedimos una comparecencia y no está respaldado, posteriormente ya hicieron un trámite algunos diputados solicitando la comparecencia, en ese momento ya podemos discutirlo, todo lo demás efectivamente tenía un efecto netamente mediático.

-¿Se violenta la división de poderes?

-Ustedes lo analizan de esa manera, nosotros lo visualizamos de una manera distinta. Yo lo visualizo, que no podíamos discutir el jueves, por eso subimos a tribuna a decirles que dejaremos a un lado a lo político para irnos netamente lo técnico. Hoy hay una solicitud, hoy como tal tiene que resolver mesa directiva. Yo no tengo inconveniente, jamás he tenido inconveniente en abrir el dialogo.