“Hay mejores perfiles” para coordinar la bancada de Morena: Andrea Tovar

Por Sergio Hernández

La diputada de Morena Andrea Tovar dijo que tiene muy poca comunicaciópn con su coordinador Armando Sinecio.

“Tenemos poca comunicación, pero creo que es en general de parte del diputado con mis compañeros, la verdad es que no se cómo se lleve con los demás yo hablo de mí. No hacemos reuniones previas al pleno, no analizamos los puntos, no hacemos ese tipo de trabajo, cada quien lo hace por separado”.

-¿Se le hace un buen coordinador?

-Pues creo que hay mejores perfiles.

La legisladora se refirió a lo expresado por el dirigente Mauricio Ruiz en el sentido de que los diputados hacían “niñerias” al desconocerse en tribuna: “Creo que cada quien hace su trabajo, y el trabajo de todos al final del día habla por quienes somos, por lo que creemos y lo que vamos a hacer, entonces, la verdad no tengo ningún comentario al respecto. Yo he hecho mi trabajo y eso es lo que me importa, o eso es lo que a mi me importa y en lo que a mí me respecta”.

-¿Usted desconoce tambien usted al señor Armando Sinecio como coordinador?

-Pues recordemos que la elección del coordinador segun lo marca la ley orgánica, es por una mayoría, y pues bueno, esa mayoría está así, yo no puedo hacer nada al respecto, entonces, pues… ¿Qué te puedo decir?

-¿Lo reconoce…?

-Pues, es el coordinador de mis compañeros, yo hago mi trabajo, yo vengo a hacer lo que a mí me corresponde y listo.