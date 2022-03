Elizabeth Sánchez Pantoja / Licenciada

“Ser mujer en la actualidad ya no es una debilidad sino una oportunidad para destacar”.

Por Aracely Tovar

Noticias

La Subcoordinadora de Servicios Administrativos de la Unidad de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, Elizabeth Sánchez Pantoja, en el Día Internacional de la Mujer, reconoce la situación de vulnerabilidad que sigue presente para las mujeres y en la que deben continuar trabajando para resolverlo como sociedad, pues asegura que la mujer es un agente de cambio capaz de crear un balance entre lo personal y lo profesional, y por lo tanto, un mundo más justo y balanceado.

“La lucha es y sigue siendo por la igualdad y el acceso a nuestros derechos entre los sexos, la emancipación o liberación de la mujer. Y con esta lucha a través del tiempo hemos visto los avances de las mujeres en la economía, el arte, la ciencia, el deporte y el activismo; sin embargo, no ha sido suficiente para re significar a la mujer en la historia”, expresó.

En entrevista para esta Casa Editorial, Elizabeth Sánchez, señala que es importante comprender que detrás de la mujer, desde el inicio de la historia y durante muchos años, la sociedad construyó y comunicó estereotipos muy definidos de sometimiento en vez de realidades, que no hicieron más que impedir observar sus fortalezas o destacar su esencia más allá de su rol de género.

No obstante, reconoce que nunca será tarde para darle a la mujer el valor que merece de ser protagonista y dejarla brillar en el firmamento sin tener que estar sólo como espectadora o estar tras bambalinas, dejar de pensar y decir que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, cuando en realidad el trabajo y esfuerzo es de ambos y que se lucha y trabaja a la par.

“Bien dice Elsa Bazán Mezarina, para una mujer con grandes sueños ni siquiera el cielo es el límite…esa es mi filosofía de vida, y lo más seguro es que fue también la de muchas mujeres en el pasado que se convirtieron en artistas de la transformación y líderes de la revolución, pues supieron proyectar el futuro de un milenio, logrando marcar hitos con grandes actuaciones, haciendo más y observando menos, siendo pioneras y protagonistas de cambios en el mundo”, agregó.

En este sentido, Sánchez Pantoja compartió que ella como mujer admira mucho a su madre, pues fue la primera figura femenina con la que tuvo contacto y ve y siente su lucha por la vida de cada hijo que tuvo, sin embargo, también dijo que admira profundamente a cada una de sus hermanas porque cada día libran una batalla para salir adelante, solas o con su familia. Admira a sus cuñadas, primas, sobrinas y amigas, por la fortaleza con la que viven y vibran en todos sus tenores.

“Cada día que me levanto y salgo de casa, me encuentro con mujeres admirables que tienen una historia de vida, desde las que en la madrugada empiezan por dejar su hogar y a su familia para ir a barrer nuestras calles para tener una ciudad limpia, las señoras que se desplazan por todos los lugares de trabajo en hospitales, casas, oficinas, tiendas o almacenes y que nos atienden para tener un lugar limpio o cómodo para que los demás nos desarrollemos en otro tipo de labores, de la mejor forma posible. Admiro a todas las mujeres que son cabezas de familia y que todos los días salen a trabajar muy duro para llevar el sustento a su casa y brindarles una mejor calidad de vida”, señaló.

Al cuestionarle si cree que las mujeres están en una situación de discriminación, inmediatamente responde que sí, que todos los días, cada hora, cada minuto, cada segundo una mujer o una niña necesita ser rescatada.

“No solo es la guerra lo que empuja a miles de mujeres de todo el mundo a huir de sus hogares. Son los 125 millones de casos de mutilación genital femenina registrados por la OMS en 29 países de todo el mundo, son los 15 millones de niñas menores de 18 años que cada año se ven forzadas a contraer matrimonio, son los 150 millones de niñas en el mundo que han sufrido algún tipo de violencia sexual, son los atentados contra adolescentes que solo quieren estudiar, son los ataques con ácido a mujeres por el mero hecho de serlo. Sin duda hay miles de historias de mujeres invisibilizadas pero presentes cada segundo”, afirmó.

Liz, como todos la llaman, piensa que ser mujer en la actualidad ya no es una debilidad sino una oportunidad para destacar, por lo que asegura que todo empieza desde el hogar con los seres que la rodean, con los valores que les da, con la enseñanza que les deja y es desde ahí donde se inicia el camino de la igualdad; desapareciendo una educación basada en principios sexistas y estereotipos de género.

“Aún tenemos mucho trabajo por hacer desde la trinchera donde nos encontremos, de mirar detrás del cuerpo femenino a la persona real…como tú, como yo, porque somos mujeres que sentimos y actuamos según nuestras convicciones. Así como antes y como ahora, es momento de celebrar la libertad de la diversidad detrás de cada mujer: es momento de reconocer a la mujer activista, a la mujer auténtica, a la mujer sin límites, a la mujer independiente, a todas las mujeres que finalmente son guerreras, porque después de muchas peleas enfrentadas, algunas perdidas y otras ganadas, siguen de pie, con valentía, dignas de respeto y admiración, porque al final, no se trata de tener que triunfar siempre, sino de volver sin miedo a la batalla”, agregó.

Finalmente Liz concluye diciendo que una de sus metas es poder dejar una huella como ser humano, sabiendo apreciar el bien y distinguirlo del mal, ser compasible más no plausible y alcanzar el éxito de forma independiente, acompañada de seres humanos con grandes valores, porque la vida y la lucha le han enseñado a no detenerse y a que no hay nada imposible.

“No existe el no puedo y, aunque a veces todo parezca oscuro, siempre hay un día en que la luz es más brillante y te ayuda a ver todo más claramente”, finalizó.