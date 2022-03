Deconstruir la forma en la cual la sociedad visualiza a las mujeres: rectora UAQ

La académica dijo que cuando el nivel de exigencia aumenta, disminuye la participación de las mujeres; no por falta de capacidad, sino por un problema estructural

Por Jahaira Lara

Foto: Sixto Picones

Cuando el nivel de exigencia aumenta, disminuye la participación de las mujeres en todos los ámbitos, entre ellos el académico y científico; sin embargo, no es por una falta de capacidad de las mujeres, es un problema estructural que impide su crecimiento y desarrollo, y en el que influye el papel reproductivo que tienen y que se les enseña desde niñas; mientras que a los hombres se les forma en un papel productivo, a través del cual se les enseña a soñar y a querer ser exitosos.

Una problemática que la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, consideró necesario atender desde el origen: educar a las niños y niñas de la misma manera, sin estereotipos o roles de género; educarlos en igualdad de oportunidades; sin rosas o azules, bailarinas o astronautas. “¿Por qué no podemos hablar del bailarín y la astronauta?”, cuestionó.

Por lo que, reiteró, se debe deconstruir la forma en la cual la sociedad visualiza a las mujeres en todos los sentidos y se debe trabajar en su empoderamiento desde todos los ámbitos, principalmente desde la familia y las instituciones educativas; a fin de que se deje de alimentar el estigma social de mantener a las mujeres como cuidadoras, lo que en ocasiones las lleva a truncar su camino y garantizar para aquellas mujeres que deciden ser madres, los espacios y oportunidades, para continuar su desarrollo, así como que los hombres asuman su responsabilidad como cuidadores y trabajen en un proceso de deconstrucción.

Para la rectora, estos cambios estructurales podrían verse reflejados dentro de 40 años en la sociedad a un nivel de empoderamiento importante en al menos dos a tres generaciones de mujeres; lapso en el cual se verán cambios importantes ante la lucha persistente de las mujeres por la defensa de sus derechos desde diferentes trincheras y que hasta ahora se puede observar en la paridad política de género que inició como una simulación con las llamadas “Juanitas” y que actualmente se hace realidad con el empoderamiento de las mujeres que han llegado a cargos públicos.

Es en esta lucha, donde los movimientos feministas son importantes porque “han puesto el dedo en la llaga” y que han abonado a la visibilización de la violencia de género, de las brechas de género, de la poca participación de las mujeres, entre otras problemáticas que se enfrentan, y que permiten generar paulatinamente logros que sumen a resolver estos temas de origen.

Por otra parte, consideró, que en el empoderamiento de las mujeres los ejemplos de mujeres exitosas en diferentes áreas son transcendentales para que las niñas y jóvenes se vean reflejadas para que así puedan asumir como “normal” plantearse como meta ser líderes en el ámbito en el que se desarrollen, gobernadoras, directoras de empresas, dirigir espacios científicos o universidades, ganar estancias o premios.

De acuerdo con información obtenida de los procesos de admisión y de la matrícula con la que se cuenta a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado; la rectora recordó que en los procesos de admisión se tienen registradas más mujeres que hombres y aunque ingresan más mujeres que hombres -situación que responde a que es un número mayor de origen-, aseguró que “les va mejor a los hombres que a las mujeres”:

A nivel bachillerato y preparatoria, dijo, los porcentajes de mujeres estudiantes son mayores que el de hombres, al encontrarse entre un 56 a 57 por ciento; pero a nivel posgrado el porcentaje comienza a mermar y se alcanza un 50-50 entre hombres y mujeres; posteriormente, conforme se avanza, las mujeres se convierten en minoría como ocurre en el Sistema Nacional de Investigadores, sin contar -aseguró- que la mayor parte de las cabezas científicas en México son hombres.

“No es porque las mujeres no tengan capacidad, sino porque no rompen esos techos de cristal, porque no se empoderan lo suficiente para seguir adelante; pero no basta sólo con querer, con querer hacerlo y empoderarse, es necesario también el apoyo del entorno y de la gente que te rodea (…) Si bien las mujeres que llegan a la universidad van a tener las mismas oportunidades de desarrollo que los hombres, eventualmente hay que empoderarlas, decirles que tienen que seguir adelante, que hay becas, que hay oportunidades de movilidad, comprender que cuando son mamás tenemos que darles las facilidades para que sigan adelante, no podemos tratarlas igual que a los hombres porque tienen necesidades diferentes”.

Sin embargo, reconoció que no todo recae en garantizar las condiciones y oportunidades a nivel académico, sino garantizar el derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en todos los sentidos; por lo que desde la Máxima Casa de Estudios se trabaja en visibilizar las violencias y tratar de erradicarlas conforme son detectadas, “tratamos de que no haya como tal una vulneración de derechos, particularmente a las mujeres por ser mujeres, pero socialmente, desde luego que eso existe”, reiteró.

Por lo que la conmemoración del Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para insistir en visibilizar la brecha de genero y hablar sobre las cosas no resueltas, insistir en que los derechos de las mujeres se vulneran todos los días, de dar cuenta -dijo- que para muchas mujeres esta lucha es necesaria para que poder salir del yugo de los machismos y micro machismos. Una oportunidad para visibilizar las violencias de género que siguen siendo importantes, que no están resueltas, que se siguen negando a nivel de una atención digna, suficiente, oportuna; a nivel de las autoridades, reiteró.

-¿Desde su perspectiva cuales son los temas sobre los que se tienen que legislar para cambiar el panorama que enfrentan las mujeres?

-Tu pregunta es muy buena porque yo creo que hay muchos vacíos legales que se tienen que atender. Yo creo que el garantizar el derecho

a la educación igualitaria en niños y niñas, aunque es un derecho inherente, es un derecho humano; no es una realidad para todas las niñas y de alguna manera se tiene que garantizar.

Garantizar la atención oportuna en caso de violencia. Creo que al nivel de los servidores y las servidoras públicos que están a cargo de la atención de mujeres que han sido violentadas es insuficiente; no se tiene la preparación en perspectiva de género. Creo que lo que se tiene que hacer es prepararnos en perspectiva de género, en todos los niveles, desde el menor hasta el presidente de la República; porque si no se ve con perspectiva de género no se da cuenta de que son cosas diferentes las que enfrentan hombres y mujeres.

Se debe incluir la perspectiva de género a nivel de todas las leyes, para que se pueda cumplir cabalmente este mandato, este derecho de que las mujeres gocen de las mismas oportunidades y que no nada más sea letra muerta, que realmente gocen de estas mismas oportunidades.

-¿Qué hacer desde la academia para disminuir estas brechas de género?

-De entrada, visibilizarlas. Yo creo que los problemas que no ves no los reconoces y si no los reconoces, no los resuelves. Entonces desde la visibilización de los problemas, abrir nuestra mente para tratar de comprender cómo se tienen que ir dando los cambios; no prejuiciarnos con respecto a muchas de las demandas que hoy se tienen porqué de momento te pueden parecer fuera de lugar, pero en realidad tienen un origen legítimo.

Entonces, creo que abrirnos, ser incluyentes, respetar la diversidad, pero también generar cambios en nuestra estructura, abrir espacios dentro de la universidad para que las mujeres se puedan desarrollar. Dar oportunidades distintas a hombre y mujeres en función de sus necesidades. Lo que decíamos de las mamás, por ejemplo, pues tenemos que permitir que las mamás que están cuidando pequeñitos que todavía lactan, que todavía son muy dependientes de sus mamás por la naturaleza biológica -porque esa no la podemos negar-, tengan las facilidades para poder seguir adelante desde casa.

Entonces, yo creo que hay que hacer cambios en ese sentido y la Universidad tiene que considerar todos estos focos, todas estas llamadas de atención para identificar de qué forma podemos generar estrategias diferenciadas hacia mujeres, que justamente no tienen la oportunidad o no acceden a la oportunidad porque están en desventaja.

-Usted hablaba de la falta de mujeres que sean ejemplos en la ciencia y diferentes ámbitos, ¿quién fue el ejemplo para usted?

-Fíjate que desde muy pequeñita creo que la primera persona que me viene a la mente es una tía abuela, materna, ella era una persona que trabajaba, que se había distinguido profesionalmente y que era una persona muy activa. Ella la tengo desde mi infancia.

Después, maestras en la escuela, que daban el ejemplo con su día a día, con la forma en que trabajaban, con lo que decían con la congruencia con la que se desenvolvían, sobre todo a nivel secundaria y preparatoria.

Mis hermanas han sido siempre personas de mucha valía, de mucha tenacidad, de mucha congruencia y ellas, de alguna manera, me han inspirado también a ser así. Amigas y compañeras; mujeres de mi entorno, con las que convivo todos los días aquí en el mismo trabajo y que te das cuenta de su entereza y de su valía, de su lucha personal y de su tenacidad.

Al final del camino, mujeres comunes y corrientes. A lo que voy es que no necesitas tener alguien inalcanzable, sino que en el mismo entorno tú te vas llenado de gente rica. de gente valiosa que te va inspirando, unas de una manera y otras de otra manera y de esa forma vas tu creciendo. Va un poco de este tema de que el tipo de gente que te rodea es la gente que te va llevando, te va empujando y te va jalando.

También tengo afición por la historia de Rosalind Franklin como una mujer de lucha en la ciencia, una mujer que nunca se le reconoció en vida su gran aportación científica, que se le atribuyó a varones, y quien fue quien descubrió la estructura del ADN. Y es una historia que a mí me llega porque ella era de las pocas mujeres en sus tiempos que estudiaba un doctorado en física, cuando era impensable en los años

cincuenta, y que hace un descubrimiento valiosísimo para la historia de la humanidad y se le atribuyen a los varones y no a ella.

Ve García Gasca futuro en la gestión educativa, después de entregar su proyecto de universidad

El trabajo que Teresa García Gasca ha realizado desde la academia, en la ciencia y al frente de la Universidad Autónoma de Querétaro, ha despertado su interés por la gestión educativa, por lo que no descarto que entre sus metas a futuro se encuentre seguir trabajando por la educación desde otras trincheras, no necesariamente desde el gobierno.

Aunque a dos años de concluir su segundo periodo como rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, destacó que su proyecto más importante es entregar una mejor institución y para ello es prioritario empezar a concretar proyecto en temas como la renovación de la Ley Universitaria, garantizar mejores oportunidades para toda la comunidad universitaria en las mismas condiciones, consolidar la calidad educativa, cerrar brechas entre campus regionales, integrar la cultura de la paz y fortalecer el papel de las mujeres en la institución como temas de transversalidad, entre muchos otros.

Lo anterior, puntualizó, permitirá entregar a la próxima administración una universidad fuerte, consolidada, con nuevos elementos de la vida cotidiana; “quiero entregar una mejor universidad de la que yo recibí y así tiene que ser, que a cada quien que se le entrega la estafeta, siga adelante y logre mejores condiciones hacía adelante”, dijo.

Por otra parte, en cuanto a su aspiración científica, destacó que en cuanto al proyecto que desarrolla desde hace más de 20 años y que refiere al uso de una proteína contra el cáncer de colon, la próxima meta que se tiene es entregar resultados en el 2024 para lograr una segunda patente que permita avanzar hacia ofrecer un producto de utilidad médica.

“Ya tiene más de 20 años de trabajo y que ha ido avanzando, poco a poco, pero que eventualmente creemos que podemos tener una buena

oportunidad por lo menos de entregar y decir: Este proyecto tiene futuro y puede seguir adelante”.

Entre sus proyectos personales, la académica dejó en claro que su familia es lo más importante, así como continuar fomentando la convivencia familiar y poder dedicarles tiempo de calidad, ahora más, dijo, con el nacimiento de su primer nieto: Miguelito; “vamos a echarle ganas para ver crecer a Miguelito y seguir adelante, ya veremos que nos depara el futuro después”, reiteró, al enfatizar que ve futuro en la gestión educativa, área en la que reiteró le gustaría desempeñarse si se presenta una oportunidad a futuro que pueda combinar con sus otros interés.