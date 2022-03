ESFE investiga a Pinal de Amoles

De manera extra oficial se conoce que es por posible desvío de recursos

Tina Hernández

Noticias

Por una denuncia ciudadana, la Entidad Superior de Fiscalización del Estado (ESFE) de Querétaro investiga a la administración 2018-2021 de Pinal de Amoles, pesquisa que de manera extraoficial se realiza por desvió de recursos públicos.

El titular de la ESFE, Enrique De Echávarri Larry, se reservó los datos de la investigación y las personas que están involucradas, sin embargo expresó que en cuanto concluya la investigación se dará a conocer.

“Denuncias tenemos una en Pinal de Amoles, que está en tránsito, es denuncia, no revisión y estamos atendiendo. No puedo decir sobre qué es. No es sobre la cuenta pública, es sobre un hecho particular”.

Aunque se conoce que se trata de la posible desviación de capital público respecto a la contratación del servicio médico que se brindaría a los trabajadores del ayuntamiento, asunto que la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzó a investigar en 2021.

Se presume que se etiquetaron y sacaron diversas cantidades del erario público para pagar al proveedor, no obtante los pagos nunca se realizaron.

Es de recordar que en septiembre de 2021 elementos del Grupo Especializado de Policía Anticorrupción detuvieron a Isidro “N”, presidente municipal de Pinal de Amoles, y a Luis Gerardo “N”, secretario de Finanzas, por su presunta participación en el delito de

peculado, respecto al hecho en mención, sin embargo la ESFE también lo investiga.