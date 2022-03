Distrito 02 no ha recibido quejas por delitos electorales

Únicamente se ha registrado una denuncia a nivel nacional por colocación de espectaculares

Por Josefina Herrera

Noticias

Debido a la próxima consulta popular a realizarse el 10 de abril sobre la Renovación de Mandato, se tuvo que entrar en una veda electoral en la que el Instituto Nacional Electoral prohíbe a los funcionarios públicos promover cualquier tipo de programa u obra social hasta esa fecha.

Derivado de esta decisión hasta el momento el Distrito 02 no ha registrado ninguna denuncia de delito electoral por parte de algún ciudadano por incumplir con esta norma en el tiempo marcado por el INE, así lo informó el vocal ejecutivo de esta demarcación Roberto Lagunes Gómez.

Al respecto indicó que únicamente se ha tenido registro una denuncia en México sobre algunos espectaculares, mismos que se pudieron bajar, y que por tal motivo se consultó si en este Distrito también se había presentado tal situación, sin embargo aquí no hubo registro de tal.

“Aquí no se ha presentado ninguna denuncia, en México, a nivel nacional sí ha habido quejas, y luego nos han pedido de oficialía electoral pero según sé no hemos encontrado la difusión, es el Instituto el que lo debe de hacer a nivel nacional, y sí hay una queja de espectaculares que acaban de notificar que se tienen que retirar pero aquí en el distrito no se han encontrado espectaculares de este tipo”.

Indicó que los funcionarios públicos han cumplido hasta el momento con este decreto, pero el Instituto también ha estado muy pendiente en que se cumpla, pues esta decisión se tomó para no afectar la voluntad de los ciudadanos respecto a la consulta.

En cuanto a los preparativos el vocal ejecutivo mencionó que prácticamente ya está todo listo, pues el martes pasado se recibió material diverso que se estaría ocupando para el día de la consulta más otro que ya se tenía, y este 22 de marzo estarían arribando a este distrito las papeletas que vendrán resguardadas por personal del Ejército Mexicano.

Respecto a la participación ciudadana indicó que ya se cerró la lista nominal y podrían ser alrededor de 300 mil ciudadanos los que participen en esta elección consultiva, mientras que las capacitaciones de los funcionarios de casilla han sido exitosos, esto de acuerdo a la información brindada por Lagunes Gómez.

Recordó que al igual como se realizó en las elecciones pasadas y la consulta popular anterior también se tomarán las medidas sanitarias correspondientes, por lo tanto contarán con todo el material sanitario requerido para lograr que este nuevo ejercicio se lleve a cabo sin ningún riesgo.