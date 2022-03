Éxito en el “Festival de la gordita y dobladita” en El Carrizo

Se superaron las expectativas que se tenían en cuanto a asistencia y derrama económica

Por Josefina Herrera

El festival de la gordita y la dobladita superó las expectativas que se tenían en la Comunidad de El Carrizo, en San Juan del Río, pues se esperaban alrededor de mil personas y acudieron casi tres mil, lo cual dio un resultado muy positivo en la economía de los comerciantes de esa localidad.

La subdelegada Diana Margarita Osornio mencionó que no se esperaba que esta convocatoria obtuviera este resultado, pero al ver que llegó más gente de la esperada los motiva para seguir avanzando en este tipo de actividades que son importantes y benéficas para la comunidad.

Indicó que había cierto temor por parte de los comerciantes para instalarse debido a que llegaron a creer que no asistiría tanta gente y sus ventas serían pocas, pero fue todo lo contrario, pues incluso terminaron con todo su producto.

“Pues todo muy bien, estamos recibiendo más gente de la que esperábamos, creo que nuestras expectativas se quedaron cortas, agradecemos a todos los medios que difundieron, a la gente que se dio a la tarea de compartir el evento, y creo que pues este es un evento familiar, esperemos que todo marche como hasta ahorita, tenemos nuestras medidas sanitarias correspondientes y creo que ha roto nuestras expectativas, ahorita es la primera impresión que tenemos. Hoy las personas que están vendiendo están muy emocionadas, al principio se mostraron un poco nerviosas, con miedos, -voy y me pongo y qué tal si no vendo, hoy creo que me acerque a los puestos y me dicen ya terminé, ya solamente tengo algunas cosas, y les decía -mi miedo el día de ayer era que no viniera gente, mi miedo en este momento es que alcance la comida para todas las personas que estamos recibiendo”.

La subdelegada puntualizó que al principio se estimaba que pudieran tener una asistencia de por lo menos mil personas, pero calcula que al final pudieron haber alcanzado hasta el cuatro mil debido a que desde el pasado viernes comenzaron a llegar de otros estados, por lo tanto la derrama económica prevista de los cien mil pesos también estima pudo haber sido superada por mucho.

“Se superó, creo que desde las 9 de la mañana hasta ahorita yo creo que a lo mejor puedo dar u cálculo promedio de tres mil a cuatro mil personas que ya han llegado y las que faltan por llegar, sin duda desde el viernes que llegaron ya familias de otros estados de San Luis Potosí, Mineral del Chico, Estado de México, familias que ya se asentaron aquí en la comunidad para este fin de semana creo que ya eso da mucho y superara cualquier cantidad, cualquier número que teníamos al principio”.

Tras el éxito de este evento comentó que se prevé seguirlo realizando cada tres meses o en fin de semana, e incluso cambiar a un espacio más grande pues al haber superado las expectativas deben contar con un lugar más amplio para que la gente transite con mayor libertad.

“Tenemos ahorita pues nuestro evento más próximo es el retomar este evento con algunas modificaciones necesarias en cuestión de espacio porque creo que la demanda y la expectativa podemos ver, pero si estamos pensando hacerlo cada tres meses, un fin de semana, creo que a la gente le gustó y después de la contingencia busca un espacio a dónde ir a conocer y a dónde ir a pasar un momento agradable, y creo que en El Carrizo cumplimos todos los requisitos”.

Cabe señalar que fueron 11 negocios los que participaron en este festival, los mismos que fueron pintados en sus hogares de color amarillo con rosa en la parte de arriba, además de colocarles una placa conmemorativa, esto con la intención de que las personas que deseen ir a consumir de sus gorditas y dobladitas cualquier otro día puedan ubicarlos más fácil con este distintivo.

