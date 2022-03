Suspenden Equinoccio en Pirámide del Barrio de la Cruz

Lamentablemente se registró muy poca afluencia y no se consiguió el objetivo deseado debido a que tuvieron que cambiar de escenario

Por Josefina Herrera

Noticias

A pesar de que en días anteriores se había anunciado la realización del Equinoccio de Primavera en el Barrio de la Cruz, de último momento el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) no les permitió realizarlo en la zona arqueológica, esto debido a que los permisos se ingresaron a destiempo, indicó el subdelegado Salvador Trejo González, lo cual repercutió en la asistencia prevista al evento, pues aunque se bajaron a la explanada principal de la comunidad, se registró muy poca afluencia.

Se tenían grandes expectativas en reactivar esta festividad en este año, sobre todo para la reactivación turística y económica de la localidad, pero lamentablemente por situaciones ajenas a los organizadores se vieron afectados, y aunque se trató de llevar a cabo conforme a las actividades ya previstas, el hecho de haber cambiado de escenario hizo que varios de los asistentes se retiraran.

Ante esta situación, el subdelegado del Barrio de la Cruz indicó que se trabajó y se tenía toda la intención de regresar el Equinoccio a la pirámide, sin embargo de última hora el INAH no les concedió el permiso, pues hubo falla en la coordinación, por lo que ahora con la experiencia esperan que para el siguiente año pueda realizarse sin ningún contratiempo.

“No hubo la coordinación de parte nuestra porque uno como autoridad y recién entrado no sabía a dónde recurrir por los trámites para los permisos, entonces metí a destiempo el permiso del INAH, pues desgraciadamente ésta fue la consecuencia que no se permitió hacer pero estamos aprendiendo y esperamos que para el próximo evento vamos a coordinar mejor las cosas, a final de cuentas la intención es que se realice aquí el Equinoccio de Primavera, finalmente la construcción en la pirámide fue hecha en aquellos tiempos porque se considera un lugar sagrado, entonces prácticamente no hay mucha diferencia, obviamente por el lugar y por lo agradable de allá arriba hubiera sido lo ideal pero a final de cuentas vamos a realizar el evento y ya tendremos más precaución para la siguiente de esto”.

Aunque en esta ocasión los planes no salieron como se hubiera deseado, el delegado mencionó que continuarán trabajando para reactivar la zona arqueológica y con ella el turismo, pues vendrán más adelante otros eventos que pudieran realizarse, ya que el objetivo es sacarle mayor provecho para el beneficio de la comunidad y de sus habitantes.

“La idea es realizar estas actividades aquí en el Barrio de la Cruz como una zona turística, es lo que vamos a intentar en estos tres años y tener mucho acercamiento con nuestras autoridades para que eso se logre”.

Cabe señalar que después de cinco años de no llevarse a cabo este evento en la zona arqueológica se esperaba poder reactivarlo nuevamente en este año, pero desafortunadamente tampoco este año se pudo lograr.