Urgente promover campañas de cultura vial Roberto Cabrera

Por Josefina Herrera

Noticias

“Tenemos que tener una buena cultura, un respeto muy importante en los límites de velocidad, de los peatones y ciclistas”, refirió

Luego de que se registrara un atropellamiento en días recientes sobre Paseo Central, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia indicó que es urgente promover campañas de cultura vial, pues es lamentable que se sigan perdiendo vidas por esta causa.

Cabe señalar que éste es el tercero que se presenta en lo que va del año justo por esta avenida, y ante ello el edil sanjuanense mencionó que es importante que los padres de familia siempre se mantengan al cuidado de sus hijos y les dejen saber hacia donde se dirigen.

“Tenemos que trabajar todos los días en equipo ciudadanía y gobierno, juntos tenemos que promover mucho campañas de una cultura vial, importante, tenemos que cuidar a nuestros seres queridos, no podemos dejar de saber dónde están nuestros hijos en la noche, en la madrugada, en la mañana, tenemos que tener las medidas de Protección Civil y de seguridad para peatones, para todos los que estamos trabajando en un modelo de ciudad nuevo”.

En este sentido señaló que es necesario trabajar mucho también de la mano de la sociedad pues hay lugares incluso como Orizaba, Veracruz donde no hay topes, y eso se debe a que hay una mayor cultura vial, y ese es el ejemplo que se quiere aplicar en el municipio, y por ello es que se está trabajando para construir este nuevo modelo de ciudad.

“Tenemos que trabajar todos los días además de una participación ciudadana y de una sensibilización donde los ciudadanos tenemos que tener una buena cultura, un respeto muy importante en los límites de velocidad, y a los peatones, y a los ciclistas, tenemos que trabajar mucho en respetar los lineamientos, seguimos siendo una ciudad de topes, díganme en otras ciudades no hay un sólo tope, incluso en el país, en Orizaba Veracruz si no me equivoco vayan y no hay un solo tope porque hay cultura vial, y vamos a trabajar mucho en eso, no hay una varita mágica ni es por decreto ni es por Sesión de Cabildo, y no vamos a acordar ahí, tiene que haber la participación de los ciudadanos”.

El edil sanjuanense comentó que también es necesaria la intervención de las autoridades con más infraestructura en la que pueda haber mayores señalamientos, mejores vialidades, calles iluminadas y seguras, pero mucho también tiene que ver la participación ciudadana, pues si hay trabajo en conjunto entre sociedad y gobierno será más fácil alcanzar la meta de este modelo de ciudad que se pretende tener.

Finalmente, Cabrera Valencia reiteró que hay un compromiso firme por parte del gobernador del estado en la mejora de las vialidad, pues tiene en mente grandes proyectos que a futuro se verán reflejados y que comenzarán a dar grandes frutos para todos los queretanos.