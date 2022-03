Consejo Ambiental ha detectado 27 descargas clandestinas al Río San Juan

El presidente de esta Organización señaló que en su momento realizará la denuncia formal pues cuenta con fotografías que lo demuestran

Por Josefina Herrera

Noticias

Ante los trabajos de limpieza del Rio San Juan que se están llevando a cabo por parte de Organizaciones y sociedad civil, el presidente del Consejo Ambiental SJR, Manuel Avalos, señaló que tan sólo ésta es la primera parte de las acciones que se estarán realizando para preservar el afluente, pues la idea es también conservarlo.

Para ello, indicó que se necesita también de la participación de las autoridades para parar las descargas clandestinas que generan algunas empresas y que se van directo al río, y que en su momento dará a conocer ante las instancias competentes de cuáles se tratan, pues incluso cuenta con fotografías y GPS.

“Este es el paso número uno de nosotros como Consejo Ambiental y en su momento dado haremos algún tipo de plática y acercamientos con CONAGUA y con JAPAM para ver lo de las descargas clandestinas que hay a lo largo del río, ya tenemos identificados con fotografías y GPS”.

Aunque no quiso revelar de momento de qué empresas son sí adelantó que se han registrado por lo menos 27, de las cuales en su mayoría se encuentran en el centro y esperan que al menos al levantar la denuncia si sean sancionadas.

“Sería muy aventurado decirlo pero si se busca que haya una sanción o una cancelación de esos desagües clandestinos, por eso estamos invitados también a CONAGUA a que se sume a estas pláticas porque son los correspondientes inmediatos, y a pesar de que hay una custodia del río por el municipio para nosotros es muy importante que podamos señalar, que sepa la autoridad que sabemos donde están, que tenemos como lo mencioné GPS, fotografías, ubicaciones, en dóode se encuentran, y si son empresas, y si son talleres, y si son casas particulares tendrán que ser sancionados conforme a la ley, porque la ley existe, y de lo que tengo fotografías y todo eso son 27 descargas clandestinas, de las cuales haremos saber, y la mayoría de las descargas clandestinas están aquí en el centro de San Juan del Río, no tanto en la periferia, ahorita no puedo dar nombres pero si hay empresas, centros comerciales, etcétera”.

El activista comentó que realizará en su momento la denuncia formal ante la PROFEPA, pues es injusto que mientras hay personas que se están preocupando por limpiar y restaurar el río, hay a quienes no les importa la contaminación que se genere en él y al medio ambiente, por lo tanto es necesario que se tomen medidas al respecto.

“Vamos a hacer una denuncia formal ante por PROFEPA y demostrar todo lo necesario para que se pueda realizar pues un saneamiento real, no solamente que quede en embellecer el río si no queremos que realmente corra, que fluya el agua como lo hacía hace muchos años, no vamos a seguir limpiando para que otros vengan a ensuciar. Las autoridades nos han apoyado grandemente al límite de su capacidad y vemos que la sociedad civil nos estamos organizando cada día más, ya es tiempo de trabajar en conjunto y que la gente, la población tenga este tipo de educación ambiental que es tan importante para los niños principalmente, porque a fin de cuentas los niños son los que nos acaban enseñando a los adultos. Muchas administraciones nos estuvieron diciendo que iban a limpiar el río, que siempre iba a haber un rescate del río y siempre fue una bandera política, pero el día de hoy vemos con mucha alegría que se nos está tomando en cuenta y que podamos participar libremente”.