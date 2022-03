Pobladores de Amealco denuncian alta contaminación por activación de hornos

No sólo atraviesan por una incontrolable tala de árboles sino que además se están secando sus mantos acuíferos y también ha repercutido en su salud

Por Josefina Herrera

El subdelegado de la comunidad de San Pablo en el municipio de Amealco, Servando Sánchez indicó que los pobladores de esa zona se están viendo severamente afectados por el humo que sale de los hornos que generan carbón, y el cual comienza a afectarles no sólo el medio ambiente sino también su salud.

Cabe señalar que esta actividad se registra de tiempo atrás, pues menciona las autoridades se escudan en un permiso otorgado por los mismo ejidatarios, pero ante la problemática que se está desatando no sólo por la tala de árboles sino también porque repercute en la salud de los mismos habitantes es que ya tuvieron una reunión con la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (PROFEPA), sin embargo refirió no hubo mucho interés por ayudarlos.

Por tal motivo es que en un grito desesperado los vecinos de San Pablo están buscando el apoyo de alguna instancia, pues dijo no sólo están exterminando con la preservación del medio ambiente, sino además la misma contaminación que se está generando por la activación de los hornos está provocando que afecte incluso en su respiración.

“Precisamente subimos al cerro con PROFEPA, han metido máquinas, han tapado manantiales de agua, caminamos, había 38 hornos de carbón y de ellos estaban 22 activos y los demás los estaban unos haciendo para encenderse, total unos para prender y otros apenas en su proceso de armarlos pero si es mucho, y entonces ellos dicen que tienen un permiso de PROFEPA lo cual les permite talar el monte a como ellos quieran, hay árboles de 10 centímetros, de cinco centímetros, árboles que son los que dan las frutas para la fauna silvestre y se supone que no deberían de dañar los mantos acuíferos, y pues ellos están haciendo lo posible por terminar con el cerro, y entonces nosotros aquí como comunidad la verdad es que nos están afectando los manantiales”.

En este sentido, explicó que hay manantiales que incluso ya se están secando, pues ya están dando muy poquita agua por los mismos hornos de carbón que se están encendiendo, lo que provoca que el afluente ya no llegue a los vasos sanguíneos para que se siga produciendo, además de que se han abierto brechas con máquinas por todo el cerro, lo cual considera tampoco debería estar permitido.

“La realidad es que son muchas irregularidades pero a todas las instancias que acudimos pues ellos se basan en que tienen un permiso y un plan de trabajo pero la realidad es de que aquí en el cerro por lo que se hace es mucho más de lo que consideramos dentro de un permiso, y esa es la inconformidad de la gente”.

En cuanto a la afectación de su salud y al medio ambiente, el subdelegado indicó que ésta es mucha debido a que el humo que se expide por los hornos hace que llegue hasta sus viviendas pues incluso éste provoca que su ropa quede con olor a humado, pero lo más grave de ello es que les generan ciertos malestares por los que han tenido que acudir al médico.

“Sí pues hay gente que ha tenido que ir a hacerse estudios y han presentado síntomas de daño causado por el humo, hay niños que a mí como delegados salen y me dicen cuándo van a quitar los hornos porque no puedo dormir porque me dolía la cabeza con el humo, y amanecí y me seguía doliendo, entonces es una tristeza que los niños de ocho años salgan a decirle a uno que qué se puede hacer para parar el humo, y así hay como cinco gentes que me han reportado que han ido al médico”.

Ante esta situación, mencionó ya se levantó una lista con firmas que se llevó al municipio y están a la espeta de que esta instancia municipal pueda interceder por ellos para proteger tanto la salud de las personas como de la fauna silvestre y de los mantos acuíferos.