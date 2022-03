Exigen seguridad en carreteras

Transportistas cierran parcialmente la 57 en el tramo de Papanoa

Por Mercedes Cortés

Noticias

Unidades de transporte privado adheridas a la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A. C. (AMOTAC) cerraron parcialmente la carretera federal 57 en el tramo Papanoa para exigir pacíficamente al Gobierno Federal garantías de seguridad para los transportistas.

Por medio de un pliego petitorio solicitaron una actuación oportuna de la Guardia Nacional, tarifas oficiales para el transporte, prohibición de los vehículos doblemente articulados – por el grado de riesgo que representan-; reducción de costos en autopistas; “cobran muy bien pero no ofrecen servicios y además están en pésimo estado” y la reducción de los precios del combustible, entre otros.

Omar Alejandro Ortiz, Director Nacional de AMOTAC advirtió que en estados como Guanajuato, Michoacán, Jalisco y Estado de México la inseguridad se agudiza pues se llegan a registrar hasta 10 o 15 sucesos por noche, de ellos cuatro o cinco son fatales. Y no obstante que en Querétaro no se han presentado tales escenarios han tenido una comunicación constante con los Gobiernos estatal y municipal.

“En Querétaro afortunadamente todavía tenemos un saldo positivo. No hemos llegado a esas situaciones pero nos preocupa. Hemos trabajado con Gobierno del Estado y con Municipio para que esa situación no nos alcance pero desgraciadamente tenemos estados vecinos como Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Estado de México donde realmente no podemos decir lo mismo”, expuso.

Señores un viaje de aquí a Tijuana se lleva 15 mil pesos de cuota de pistas, nada más. Están carísimas las pistas y en malas condiciones. Además no tienen seguridad. Si no tienen seguridad las pistas concesionadas mucho menos las carreteras libres.

“De Los Mochis a México, una sola patrulla, eso les da a ustedes una idea de la falta de seguridad que hay en las carreteras. Y nos encontramos a una patrulla y está extorsionando. Esos son los grandes problemas que tenemos”.

Después de las 4 de la tarde, Miguel Ángel Santiago Solís, Coordinador Nacional de AMOTAC informó que luego de diez horas de bloqueos la Secretaría de Gobernación acudió para la generación de acuerdos. Se prevé que hoy miércoles 23 de marzo, se establezcan mesas de trabajo para dar seguimiento al pliego petitorio.

Mediante comunicado, asimismo, expresaron su agradecimiento sobre la atención brindada por Gobierno del Estado:

“Por este medio la asociación AMOTAC queremos informarles que el día de hoy realizamos nuestra manifestación de manera pacífica en el Estado de Querétaro a la altura del Papanoa.

“Queremos dejar claro que la relación con el Gobernador del Estado de Querétaro, Mauricio Kuri siempre ha sido de respeto y a través de la Secretaría Gobierno hemos tenido diálogo, comunicación y acuerdos, por lo cual agradecemos y valoramos este canal que se ha construido en esta administración”.

La Guardia Nacional en su cuenta de Twitter Guardia Nacional Carreteras dio a conocer a las 20:00 horas que en Querétaro se reestableció la circulación en ambos sentidos por el retiro de habitantes en el kilómetro 211+800 de la carretera México- Querétaro.