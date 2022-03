Investiga Fiscalía incendio en Colinas de Menchaca

Por Tina Hernández

Noticias

Por el incendio en una vivienda de cartón en Colinas de Menchaca, donde dos menores de edad perdieron la vida; la Fiscalía General del Estado (FGE) investiga los hechos, incluyendo la posibilidad de que el siniestro pudo haber sido provocado.

El titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alejandro Echeverría Cornejo, compartió que aunque se siguen diversas líneas, si existe la posibilidad de un hecho provocado.

“Nosotros no descartamos ninguna línea de investigación. Independientemente de las personas que hayan fallecido, nosotros vamos a seguir todas las líneas de investigación”.

Gallos Blancos

Respecto a la investigación para deslindar responsabilidades por la gresca en el estadio Corregidora; Echeverría Cornejo informó que aunque solicitaron información a la Fiscalía General de Jalisco aún esperan su respuesta, mientras que en la colaboración que pidieron al club Atlas se espera que los representantes legales se presenten en la FGE Querétaro en las próximas horas.

En cuanto a la identificación de los aficionados del Atlas que participaron de manera activa en la pelea, el fiscal general expresó que si bien se cuenta con la identificación de los rostros, aún falta se defina su identidad, pues hasta el momento de las personas que mantiene como presuntos responsables (en la ficha que difundieron) todavía no sabe quién son.

De las personas aficionados de Gallos Blancos que aún se buscan, señaló que las órdenes de aprehensión no han sido ejecutadas porque han evadido a la autoridad; sin embargo se trabaja para localizarlos.

“Esto quiere decir que no estaban en su lugar, que no estaban en su lugar de trabajo, que no estaban en la ciudad, y posiblemente alguno de ellos haya abandonado la ciudad, pero esto no quiere decir que nosotros vamos a dejar de buscarlos”.

Hasta el momento la FGE cuenta con 45 órdenes de aprehensión otorgadas por jueces de control, de las cueles ya se cumplimentaron 27, además la investigación contempla la ejecución de 43 cateos.

Sobre la responsabilidad de servidores públicos, Echeverría Cornejo especificó que hay 38 servidores públicos que ya comparecieron, no obstante hasta el momento no hay alguno detenido o acusado por algún delito.