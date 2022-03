Kuri defiende AIFA

Hay interés de “Grupo Caliente” porque “Gallos Blancos” se quede en Querétaro.

Por Tina Hernández

Ante las críticas sobre la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el gobernador Mauricio Kuri González hizo un llamado a los mexicanos a dejar de lado la “mezquindad” y cerrar filas en torno al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El titular del Poder Ejecutivo estatal compartió que en su participación durante la inauguración de la nueva central aérea, él percibió un aeropuerto digno para los mexicanos.

“Fui al Aeropuerto Felipe Ángeles y ustedes saben que evidentemente yo no voté por nuestro presidente López Obrador. Muchas cosas de su visión no coincido, pero hay algo que me queda claro: es mi presidente y quiero que le vaya muy bien.

“Y lo que yo vi en el Aeropuerto Felipe Ángeles -me podrán decir muchas cosas- pero vi un aeropuerto muy digno y por fin hay un aeropuerto después de 22 años”.

El camino –aseveró- en lo federal y local, es la confianza en las instituciones, pues son las instituciones las que respaldaron su triunfo y el del presidente.

Calificó como “mezquino” el hecho de que muchas personas compartieran mensajes, imágenes y videos en redes sociales criticando el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, diciendo que es una central de autobuses, que es “una cosa espantosa” y que no va a servir.

“Yo creo que México es más que eso, que debemos querer lo mejor para el presidente, porque si le va bien al presidente, le va bien a México.

“Yo vi mezquindad con lo del aeropuerto, así como vi mezquindad cuando fue el tema del estadio, que la gente esperaba que hubiera muertos para que le fuera mal a Kuri”.

Hay interés porque “Gallos” se queden en Querétaro

Luego de su reunión con dueños de “Gallos Blancos”, el miércoles 16 de este mes, el mandatario estatal expresó que “Grupo Caliente” mantiene voluntad para que los plumíferos se queden en Querétaro.

Manifestó que hasta el momento hay dos empresarios interesados en adquirir al equipo de primera división para que se quede en la entidad.

“Vino el dueño del equipo, Jorge Hank, y tienen toda la intención que el equipo se quede en Querétaro y he hablado con dos interesados en el equipo, y los dos están pensando que se queden en Querétaro, nada más es ver que pasen con la Federación Mexicana de Futbol”.

Respecto a la investigación por los hechos violentos en el estadio, el mandatario compartió que tuvo comunicación con su homólogo en Jalisco, Enrique Alfaro, quien le expresó su colaboración para dar con los aficionados de Atlas que también participaron.