Poco probable que Gallos Blancos se vaya a Culiacán Rubén Rocha

Por Tina Hernández

Noticias

Luego de su reunión con representantes de “Grupo Caliente”, dueños de “Gallos Blancos”; el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, dio a conocer que el traslado de la escuadra queretana a Sinaloa sería poco probable si solo es de manera temporal, la apuesta –dijo- es trasladarlos permanentemente.

Como parte de las sanciones que se impusieron al club de futbol por la gresca del 5 de marzo en el Estadio Corregidora, los dueños de “Gallos Blancos” deben poner en venta al equipo.

Al respecto, Rocha Moya expresó que Sinaloa no apostaría por llevar a un equipo de primera división por un año o por una temporada, por ello esperarán para conocer la definición de los empresarios dueños del equipo de primera división.

“Me reuní con representantes de “Grupo Caliente” y platicamos, y debo decirles que aunque ahí esta esa posibilidad no es muy probable. Querétaro mismo sigue insistiendo en que se quede allá sobre algunas circunstancias, yo les planteé que de venirse aquí tendría que ser de manera definitiva, no pude ser por una año, no puede ser de manera temporal”.

El titular del Poder Ejecutivo de Sinaloa indicó que durante la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) tuvo oportunidad de hablar, de manera informal con el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, quien le manifestó su interés de que los plumíferos permanecieran en la entidad queretana.

“A cabo de ver al gobernador de Querétaro ayer (lunes) y me dice ´No te lleves a los Gallos Blancos´.

“Yo le dije pues no los dejen ir, nosotros no estamos buscando tratando de piratear nada, yo tengo mucho aprecio por Querétaro, yo fui a hacer una maestría a la universidad de Querétaro y viví muy a gusto allá. Yo le dije al gobernador que estamos en la idea porque propios dueños dijeron que podía ser Culiacán el nuevo destino de Gallos Blancos, pero pues está en eso.

“En resumen es poco probable que viniera un equipo de primera fuerza a Culiacán… con la expectativa generada por el equipo de Querétaro por su circunstancias hay poca posibilidad, pero no niegan que podría darse”.