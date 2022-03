Eugenio Derbez desvela misterio

Agencia México

El actor y productor mexicano ha dado de qué hablar en las últimas semanas tras anunciar una colaboración con el personaje del “Chavo del 8”, cuyos derechos pertenecen a Roberto Gómez Fernández, director ejecutivo de Grupo Chespirito.

A través de su cuenta de Instagram, Eugenio Derbez colocó un video en donde explicó: “les había dicho que el 24 de marzo sabrían de qué se trata, pero la verdad es que ya no aguanto, ya quiero decirles de qué se trata, así que vayan a verlo a la siguiente dirección ‘latinocomotu.com’”.

Ante la expectativa, Eugenio dio a conocer que en realidad su colaboración con el mítico personaje creado por el fallecido Roberto Gómez Bolaños es un comercial para Dish Latino en el que presentan una conversación entre el Chavo del 8 y él.

Descartando que su trabajo fuera una nueva serie o biografía, el en video se muestra la forma en el que recrean al “Chavo” con alta tecnología.

Por otra parte, en una charla compartida con la prensa este miércoles, Derbez y Gómez hablaron de su más reciente colaboración.

“El Chavo del 8 rompió esquemas, abrió caminos para los hispanos… es algo que nos llena de orgullo a mí y a Dish Latino”, dijo Derbez.

Además, el actor que ha logrado gran reconocimiento en Hollywood contó una anécdota con respecto a su relación con el artista conocido como “Chespirito”.

“Yo empezaba mi carrera e hice la novela ‘No tengo madre’ y por cuestiones de rating nos sacaron del aire y yo me deprimí, me fui para abajo y en medio de la depresión recibo una carta… escrita por Don Roberto Gómez Bolaños… donde me decía no te deprimas, sigue adelante, estas cosas pasan… no saben lo que significó para mí”, dijo en primera instancia Derbez.

Y concluyó: “Eso habla de que Chespirito era una gran persona muy querida por todos. Por eso cuando Dish Latino me contó la idea fue un sueño hecho realidad”.