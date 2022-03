No hay destrucción de la selva: AMLO

El presidente responde a los artistas que participaron en el video en contra del Tren Maya

Entorno a la polémica que causó el video en contra del Tren Maya en el que participaron varios artistas, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró en su mañanera de este jueves que dichas personas necesitan informarse más, asegurando que no hay destrucción de la selva y que por el contrario hasta se están plantando miles de árboles.

Acerca de los artistas que fueron parte de este video, el presidente expresó “No quiero ser estricto, no quiero ser radical, no quiero ofenderlos tampoco, pero no siento que tengan vocación verdaderamente ecologista, es más por dinero, porque están en contra de nosotros y, voluntariamente quieren participar porque tienen un pensamiento conservador”.

Aseguró que “no hay destrucción de la selva” y que darán algo a cambio por la brecha que se debe abrir para construir las vías, “a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camino y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles, y ya quedamos con el secretario que en los mil 500 kilómetros del tren de lado a lado vamos a sembrar hileras de árboles que dan flor”.

Además, recordó que se estarán llevando a cabo tres parques naturales, uno de ellos en Tulum de más de mil hectáreas el cual será el Parque del Jaguar, el cual será reforestado.

Agregó que el proyecto está generando empleos “en el tren maya deben de estar trabajando actualmente como 50 mil personas que tienen su trabajo”.

Concluyó expresando que los artistas que participaron en el video solo lo hicieron por fama.