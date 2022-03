Sacrificio de tigre blanco fue por falta de protocolos en Huimilpan: A. Zapata

Por Sergio Hernández

Antonio Zapata diputado por Huimilpan e integrante de la Comisión de Medio Ambiente consideró que en la muerte del tigre blanco “la autoridad municipal quedó a deber y faltaron protocolos que cumplir para tratar de evitar sacrificar a ese animal”.

“Se dice que Profepa debió haber intervenido, pero antes de poder emitir un juicio yo tengo que tener la certeza de que efectivamente se buscó a la Profepa y que no actuaron y entonces ya con toda claridad y certeza puedo decir: Profepa incumplió, no apoyó y es corresponsable de los hechos pero, no quiero escudarme ni quiero partidizar el tema y decir Gobierno Federal a través de unas instituciones no cumplió tampoco quiero caer en esa irresponsabilidad”.

Dijo que el lunes espera tener claridad, platicar con el alcalde ayer lo vi a lo lejos pero no pude platicar con él para tener precisión de todo esto.

-¿Usted considera que el Partido Verde ha hecho algo por la naturaleza?

-Creo que todos los partidos políticos hemos quedado a deber a los ciudadanos en mayor o en menor grado tenemos muchos, muchas cosas que hacer, muchas cosas que corregir.