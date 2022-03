Por Sergio Hernández

Es jovial, extrovertido y lleno de energía. No tiene disquera, utiliza las distintas plataformas para presentar sus temas –en You Tube tiene más de 689 mil suscriptores- se ha alejado del alcohol con que ha logrado producir más, dentro de su catalogo de música ha compuesto canciones a Christian Nodal, Los Plebes del Rancho, Alfredo Ríos, La Banda Tierra Sagrada, Lenin Ramírez, Pedro Fernández y de algunos meses a la fecha reside en el estado, Cuitla Vega se dice un ser feliz .

“Soy muy feliz fíjate que todos los días despierto y le agradezco mucho a Dios, vivo pleno en todos los sentidos, el haber dejado el alcohol para mí fue una decisión muy buena, tengo paz en la casa de repente sí digo, ya está muy bonito todo como que, si hace falta la sal en esto, pero vivo muy feliz gracias a Dios”.

Esta es una platica difundida en el podcast “Entre Sueños y Pesadillas” en donde Cuitla Vega no se guarda nada: “mi mejor sueño aunque soy cantante está más enfocado en la composición porque yo siento que un cantante puede y de eso también depende mi pesadilla en el cantar, un cantante puede pasar en el gusto del público en cualquier momento, el gusto del público cambia muy rápido y el cantante a menos que tengas una suerte y se alinee todo puedes durar mucho tiempo en el medio artístico, pero la composición no, un compositor puede estar presente, hay veces que ya pasaron de moda muchos cantantes que son compositores pero siguen estando presentes al día de hoy con éxitos qué tal vez la gente ni cuenta se da, mi mayor sueño es ser de los mejores compositores, consolidarme como uno de los mejores compositores”

Ya compongo pero todavía falta mucho por avanzar, he logrado colocar algunas canciones pero al final es una carrera 500 veces más competida que cuando yo inicié hace 10 años, en la composición ahorita han surgido tantos talentos, antes se enfocaban las grabaciones en unos cuantos compositores que tenían la suerte o los conectes para poder llegar a conectar un tema y de ahí se consolidaba como un compositor y nadie se arriesgaba a grabar alguien nuevo, pero ahorita las redes sociales han hecho una labor muy buena para nosotros y ha hecho que salgan compositores muy buenos de todo el

país y eso te convierte en un competidor diario donde tienes que estar dando lo mejor de ti para poder estar en el gusto de los intérpretes para que confíen en ti y te puedan llevar al público.

El accidente que lo lleva a YouTube

Cuitla Vega dice que la música la trae por su mamá, -originaria de Tehuantepec Oaxaca-, su padre es de la Sierra de Guerrero. La hermana de mi padre se casa con un oaxaqueño que conoce en la Universidad, cuando se casan su padre va a la boda y se trae a su mamá, fue un intercambio porque su mamá es prima del esposo de su tía entonces ahí la vio y se la trajo para Guerrero, de ahí su padre trajo sin darse cuenta, cultura musical para su familia.

Mi mamá canta pero no se dedica a eso y esa influencia musical la traigo de Oaxaca, yo nací en un pueblo que se llama Coyuca de Catalán Guerrero que está colindando con Michoacán, el Estado de México y Guerrero es un triangulito que se llama Tierra Caliente por el clima, ahí como joven solamente tienes tres alternativas, Chilpancingo que es la capital de Guerrero, la Ciudad de México o Morelia Michoacán para poder estudiar algo, entonces yo me quería ir a la UDG, pero no pasa nada en el examen, entonces en el camino está Morelia y mi novia se había ido a Morelia a estudiar entonces obviamente mi intención era terminar quedándome en Morelia y es ahí donde empiezo a buscar esto de la música. Omití que yo en la primaria es donde aprendo a tocar la guitarra, yo estudié en un internado, en el internado número 20 Barista Peñaloza Padilla Coyuca de Catalán, donde aprendo a tocar la guitarra.

Había una orquesta infantil, en donde se podía tocar batería, teclados, trompetas, saxofón, guitarra y tarolas, aprendí guitarra y de ahí siempre me quedaron esas ganas de seguir dedicándome a la música, cuando llego a la Universidad me doy cuenta de que tenía la capacidad de poder cantar canciones, de poder escuchar una y “sacarla” con la guitarra.

Cuando no paso dos exámenes para ingresar a la UDG, me aventé un año sabático, en ese entonces mi papá estaba en la delegación de la Semarnat en Acapulco y me voy con él y me doy cuenta de que era un paraíso: comida rica, vegetación y playa.

En un momento dado hago un viaje de Acapulco a mi pueblo y tuve un accidente en el autobús, ese accidente a mí me sumió en una depresión muy fuerte que mi único contacto con el mundo exterior era a través de YouTube.

Me la pasaba encerrado y no tenía nada más que hacer, grababa canciones que escuchaba en la radio y las ponía en el canal de YouTube, y me doy cuenta que al ponerlo en mi canal de YouTube había gente que comentaba. No entendía, en ese entonces que

era una red nueva. No era común de que comentaran tus vídeos, yo veía los comentarios y decía de dónde y me daba cuenta que era gente que estaba viendo sus canciones y comentándome los vídeos.

Yo superé y quiero decir supere entre comillas, la depresión, por que el meollo de todo esto, era que en el accidente sufrí unas quemaduras que pigmentaron mi piel, ahorita es prácticamente muy pocas las marcas, pero en ese momento era algo muy notorio en la cara que me hizo aislarme.

Yo me sentía el raro, tenía 18 años fue un shock muy fuerte, mi papá es de Guerrero, y me decía que cómo iba a estar así, mi mamá le decía que tal vez tenía que ir con un psicólogo y mi papá me decía que no, cosas que ahorita sabemos que si me hubiera ayudado mucho. Entré a la Universidad recibí mucha burla de parte de mis compañeros, un bullying horrible y tuve que apechugarlo y seguir.

Una forma de hacerlo fue que empecé a ver esta cicatriz (se toca la cara) como la vez que yo no morí porque antes yo lo veía cómo lo que me quedó de ese accidente y fallecieron lamentablemente 14 personas, entonces cuando yo empiezo a ver esto como el recordatorio de que no me morí, es cuando ya cambió y cuando lo deja a un lado

-¿Has compuesto algo al respecto?

-No porque se me hace muy difícil contar una historia de un accidente, que hay una canción muy famosa que va: por qué se fue, porque murió un hit de un accidente, pero yo como que no le he dado tanta, no quiero revivir eso y el crear una canción me va a estar recordando los aspectos malos de eso

Mi hijo mi motivación

Vega sostiene que la mayoría de sus canciones son vivencias, pero tampoco tiene tantas como para estar escribiendo muy constantemente, tengo 29 años, por ello me gusta mucha escuchar música, me gusta mucho escuchar a todos, de repente soy medio chismoso, pero no lo hago porque yo quiero saber digo soy mexicano y de repente sí me gusta el chismecito, pero también lo hago para saber cómo viven o cómo pasan un duelo las demás personas, cómo están sufriendo por amor las demás personas que al final todos somos cortados con la misma tijera, todos cuando nos son infieles, caemos a las mismas canciones, tomamos el mismo tequila.

Sobre el motivo de su vida dice sin dudarlo: “es mi hijo, tiene cinco años cada vez que lo veo digo, quiero que él crezca y diga: mi papá no fue cualquier tonto, mi papá no es tonto, mi papá supo hacer algo y que si bien él no se quiere dedicar a la música, ojalá que se dedique sólo a componer y a una vida más tranquila pero yo quiero que él cuando crezca vea que en casa hubo alguien que sacó la casta, que supo dirigirse y sobre todo que aunque dicen que tienen a México, que en México solamente puedes hacer cosas malas y demostrarle que no, que aquí habemos el 99% de personas que vivimos de una forma honesta entonces eso es prácticamente lo que me motiva

-¿Cómo decides cantar?

–Me ha tocado que estoy a las 12:00 pm y tengo que subir a cantar a la 1:00 am y estoy a las 12 quedándome dormido y digo ¿Por qué elegí esto?, podría estar en mi casa dormido desde las 9:00 pm, mañana me tengo que levantar a la oficina o algo pero ya estaría dormidito, sin embargo, estoy lejos de mi casa. Yo le doy todo el crédito a Dios, yo soy muy creyente y me puso siempre en un lugar donde yo tenía que aprender: cuando yo estoy en el internado aprendo a tocar la guitarra, yo paso a la secundaria y ahí me quita el miedo a cantar el hermano del que me enseñó a tocar la guitarra, entonces yo paso la prepa, y ahí los maestros encargados de actividades culturales me empiezan a meter a la música, llego a la Universidad y me dicen: a ver qué sabes hacer por qué te podemos dar alguna beca y dije que sabía cantar y me hicieron un examen y con ese examen me dan una beca de cantar y yo ahí en la Universidad entro de la estudiantina de la Universidad, lo más cercano a un escenario, ahí fue donde me puse a prueba para poder aprender a mover a la gente, a hablar con la gente porque no solamente yo creo que muy pocos artistas pueden llegar decir una palabra y cantan, para que la gente les aplaude porque al final tienes que saber manejar la energía que existe entre el público y tú y eso lo aprendí en la Universidad La Salle.

Cuando yo salgo de ahí -me titulé por promedio- y le dije a mi papá, aquí ahí estaba el título bien bonito, pero yo siento que quiero dedicarme a la música y deahí inica todo.

Que le echan al Tequila

En diciembre de 2021, agrega, grabó un homenaje que toda la vida había querido hacer, a Joan Sebastián un compositor y cantautor guerrerense que le ha influido mucho, después en enero lanzó una canción que se llama “Desenamórate” que trata de un “patanazo”, en Febrero lanzo la canción “Insuperable” y en este mes lanza la canción “Que le echan al Tequila” que esta inspirada en un Viñedo ubicado en Cadereyta de nombre “Viña del Cielo”. Es un lugar dionde he tenido inspiración y esa canción “Qué le echan al Tequila” surge porque no me van a dejar mentir algunos de los que escuchan esto, sobrios, no tenemos ese valor de hablarle a las personas con la que terminamos mal y de repente nos echamos un shot de tequila y ya nos empieza a salir el lado valiente.

Esa canción la subió a TikTok y preguntó a la gente si les gustaría que la grabara y en un abrir y cerrar de ojos se dieron 200 mil reproducciones, muchísimos comentarios como 35,000 likes, entonces esa canción va a salir el 31 de marzo.

Ya hicimos todo, el vídeo bueno hablando un poco también para que la gente que se dedica a la música, como músicos independientes tenemos que estar preparados el día del lanzamiento. Desde quince días antes, debe de estar el vídeo, portada, foto de portada y la canción en archivo de WAV que viene del estudio para que, en las plataformas tengas un poco más de oportunidad

-¿Tienes disquera?

-Dice la canción, ahora que estuviste lejos ya conocí la libertad y me gusto, estoy pasando un momento muy bonito de mi carrera en donde las decisiones las tomo yo y estoy de una forma independiente y estoy pasándola bien. La industria ha cambiado y ha evolucionado, todavía hay quien sigue con disqueras, pero ahorita ha evolucionado al punto de que un artista que crea su canción, la tienes en archivo, tienes tu vídeo y tú buscas una agregadora, como por ejemplo “ingroups” que pertenece a Universal o Sony, cada empresa grande tiene su agregador para poder hacer un trato distinto, entonces tú con tu canción vas con ellas, te van a pedir un porcentaje pero tú vas a tener la ventaja de tener un contacto personal con alguien de decirle que vas a lanzar esto y que te ayude a lanzar estrategias, es un equipo el que haces por eso uno cede un pequeño porcentaje, nada parecido a los noventas por cientos que antes te quitaban

-¿Tú catálogo de cuanto está conformado?

-Mi catalogo son aproximadamente 100 canciones, desde que estoy solo he hecho 30 y las otras 70 se las dejaron en Los Ángeles California, un saludo para mis amigos allá, no hay resentimiento, pero no volvemos ahí. Cada canción tienes la posibilidad de grabarla, la posibilidad de invertir porque al final de cuentas el artista también tiene que invertir. Tienes que grabar tu música, hacer tu vídeo. Yo ahorita soy dueño de esas 30 canciones que cada canción es un arbolito que te pueda hacer rico o no, pero al final estás sembrando en un terreno tuyo porque puedes estar sacando música, grabando con otras disqueras que te prometen el cielo y las estrellas porque todas son así.

-¿En este momento “Qué le echan el tequila” ya está registrada?

-Esa es una coautoría con un amigo que también le mando un gran abrazo, Salvador Hurtado un excelente compositor que vive en Colón. No se la quise mandar a nadie y la produje, le puse tuba, guitarra de mariachi, trompeta y clarinete entonces yo cuando la escucho me enamoré de la canción y digo ¿para que la mando? la quiero grabar yo.

Sobre su primera canción que le dejo regalías, cuenta: la primer canción que me grabaron fue la de “El papel cambio” interpretada por Alfredo Ríos que es un artista del regional mexicano, al escucharla en el radio la consecuencia son las regalías y me dicen en la asocaisión de compositores que el siguiente mes me llegaba mi pago. Yo preguntaba a unos amigos que cuando llegaba, cuánto pagan y me decían que me esperara a que me pagaran. Fue el primer pago y llego de 290 mil pesos que para alguien de 22 años que apenas iba a terminar la Universidad, era mucho, pero además era un reconocimiento para alguien que menosprecian por ser compositor. En ese momento le hable a mi mamá y le pregunto qué hacer, literal así como en las películas viendo lo que había llegado y si bien los compositores van a saber que eso no es mucho porque hay unos cheques importantes.

-¿Y eres feliz?

-Muy feliz fíjate que todos los días despierto y le agradezco mucho a Dios, vivo pleno en todos los sentidos, el haber dejado de tomar para mí fue una decisión muy buena, tengo paz en la casa de repente sí digo, ya está muy bonito todo como que, si hace falta la sal en esto, pero vivo muy feliz gracias a Dios