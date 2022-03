“El camino no es fácil, siempre hay que rodearse de buenas personas”

Daniela Sánchez / Delantera de Gallos Blancos Femenil

“La brecha salarial es un tema que se enfrenta no sólo en el fútbol, en las empresas es muy marcada también. Y al igual que las mujeres que trabajan en cualquier otro sector, tenemos que seguir luchando para que esta brecha sea cada vez menor y podamos lograr las mismas oportunidades que los hombres”

Por Jahaira Lara

Fue justo el día de su cumpleaños cuando Daniela Sánchez Velázquez fue contactada por Carla Rossi, la directora técnica de Gallos Femenil, para invitarla a ser la nueva delantera del equipo, con la promesa de que jugaría más minutos en cancha y así demostrar su talento. Así empezó su camino en Gallos, la nominada en el 2021 al premio Puskás por el gol que marcó en el partido contra San Luis en enero del año pasado, uno de los tres que dieron el triunfo al equipo queretano.

Sin embargo, sus inicios en el futbol fueron a sus cinco años en un equipo mixto en la Ciudad de México -de donde es originaria- y a los ocho años ya formaba parte de un equipo representativo de la UNAM, donde jugó hasta concluir su carrera universitaria en Administración de Empresas.

Daniela cuenta que estudiar la universidad en su momento fue la única manera que encontró para continuar su carrera en el futbol, un deporte que aprendió a amar desde pequeña, al ver sus tíos, primos e incluso a su mamá dirigir el balón en la cancha. Y aunque disfrutaba de la Administración de Empresas y de ejercer su carrera, una vez que concluyó sus estudios, su pasión por el fútbol era más grande y tras probar suerte en Pumas, desde hace dos torneos es parte de la alineación del equipo dirigido por Carla Rossi.

“El 28 de diciembre me marcó Carla Rossi y me dijo que quería que me viniera a Gallos, me habló sobre lo que implicaba formar parte del equipo, había la oportunidad de tener más minutos porque en Pumas casi no jugaba y así pasó. Para mí fue algo increíble recibir esta oportunidad y demostrar que se tiene talento”, rememora con una sonrisa en el rostro.

“Te burló una niña, ¡pégale!” o “pareces niño”, fueron las primeras frases que le dieron muestra de las dificultades a las que le tocaría enfrentarse al buscar conquistar espacios donde predominaban los hombres, frases a las que se sumaban insultos incluso de padres y madres de sus compañeros de equipo.

“Mi mamá siempre me dijo: si literalmente no eres un niño y no te sientes como niño, ¿por qué dejas que esos comentarios te hagan sentir mal?”, cuenta Daniela, al reconocer el apoyo que siempre encontró en su papá y su mamá, no sólo para trabajar por su sueño de ser futbolista profesional; sino para aprender a dirigir los sentimientos que le generaban malos comentarios y algunas barreras que llegó a enfrentar.

Es así que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reconoce que son muchos los retos que se enfrentan en la profesionalización del fútbol femenil, mismos que empiezan no sólo por la brecha salarial, sino en el apoyo que reciben y las oportunidades.

¿Cuál es el cambio que consideras necesario para que se garantice un verdadero desarrollo de las mujeres en el fútbol?

-Yo creo que todo empieza desde el apoyo que tenemos de la gente, que haya más entradas a los estadios donde jugamos, que se interesen por vernos jugar; que podamos tener el apoyo de más patrocinadores, que se genere más dinero para los equipos femeniles, yo creo que con más dinero puede haber un mayor crecimiento y desarrollo no sólo de las mujeres en el fútbol, sino del fútbol femenil.

Al interior de muchos equipos también se están haciendo muy buenas cosas con las categorías más pequeñas y que va a ayudar a que desde chicas vayan teniendo una buena formación y puedan llegar a lograr grandes cosas cuando entren al profesional

¿Cómo se percibe la diferencia en las oportunidades que tienen mujeres y hombres para desarrollarse en el fútbol?

-¡Híjole! Siempre para ellos es más fácil porque de alguna manera tienen más difusión, hay más gente que los ve jugar, que los apoya, es más el dinero que invierten los clubes e incluso lo ves cuando los que logran sobresalir y tener la oportunidad de jugar en otro lugar, siempre reciben más apoyo. Sí se nota mucho la diferencia.

Se habla mucho de la brecha salarial en el fútbol y se hace énfasis nuevamente en el tema con la igualdad salarial que se logró en la Selección de Estados Unidos, entre las ramas varonil y femenil.

-Pues la brecha salarial es un tema que se enfrenta no sólo en el fútbol, en las empresas es muy marcada también esa diferencia entre lo que ganan los hombres y las mujeres. Y al igual que las mujeres que trabajan en cualquier otro sector, tenemos que seguir luchando para que esta brecha sea cada vez menor y podamos lograr las mismas oportunidades que los hombres.

En el fútbol definitivamente es un reto para las mujeres, porque es complicado para las que decidimos dedicarnos al fútbol, sobre todo porque nos consume mucho tiempo y no hay oportunidad de que busques algo más para tener más ingresos, como en otras áreas. Definitivamente, lo que pasó en Estados Unidos es un avance grande que puede servir de ejemplo para muchos clubes del mundo, no sólo para México.

Siempre hay que ver las cosas buenas que nos harán seguir

Para la delantera de Gallos, la futbolista brasileña, Marta Vieira, ha sido el principal ejemplo durante su carrera en el fútbol, por su juego y su manera de desempeñarse dentro y fuera de la cancha; es ahí donde encuentra su principal inspiración para consolidarse como delantera y ser seleccionada mexicana para representar al país, ¿por qué no?, en algún momento poder jugar en algún equipo europeo.

Por ahora sus objetivos se centran en ganar títulos con Gallos y pasar a la liguilla; un equipo donde reiteró encontró la oportunidad de demostrar su talento y a pesar del reto que representa estar lejos de su familia, el interés que cada vez más personas ponen en el equipo y el aliento que les dan, es motivante.

Aunque el camino no es fácil, la clave -dijo- es rodearse de buenas personas y a pesar de las malas experiencias, no soltar las cosas buenas para lograr las metas; tema en el que aprovechó para exhortar a los padres y madres de familia a apoyar los sueños de sus hijos.

“Mi mamá y mi papá han sido clave para que yo esté donde estoy, tienen que ver mucho los padres; en la forma en que ellos te impulsan a lograr tus metas y en cómo te impulsan a no darte por vencido, aunque se vea difícil el camino. Es importante ese apoyo y entender que aunque habrá cosas malas, siempre son más las buenas las que te harán seguir”, concluyó.