Gran cierre

La Copa Daniel Corral reunió en Querétaro a cerca de 500 gimnastas de diferentes entidades del país

Por Víctor Terrón

Tras cuatro días de intensas actividades, la Copa Daniel Corral tuvo un exitoso cierre las instalaciones del Querétaro Centro de Congresos, espacios que recibió a cerca de 500 gimnastas de diferentes entidades del país en esta magna justa nacional.

Sobre el desarrollo de nuevos talentos en la entidad, Claudia Lozano, presidenta de la Asociación Queretana de Gimnasia, señaló que el evento les permitió a lo más pequeños un fogueo de calidad previo a su participación en los Juegos Nacionales Conade 2022.

“Es su primera competencia preparatoria para los Juegos Nacionales de Conade. Se ha cuidado todo, es una competencia de ranqueo, el protocolo de traer Daniel Corral los motiva muchos para iniciar su ciclo competitivo, y muchos estados han venido: Baja California, Chihuahua, Estado de México, Oaxaca, entre otros. Hago un balance muy positivo de esta copa”.

La justa Nacional se desarrollará en las modalidades de gimnasia rítmica, gimnasia de trampolín y gimnasia artística en ambas ramas, por lo que el proceso clasificatorio les permitirá confeccionar a un equipo que tenga la oportunidad de pelear por una cantidad importante de preseas.

Por su parte, el entrenador estatal, Juan Carreño, externó que se cumplió el objetivo en una competencia que desde su perspectiva y experiencia fue de ‘calidad mundial’, algo que el tres veces olímpico, Daniel Corral, logró que fuera posible.

“Fue un evento grande, bien organizado, el balance fue muy bueno, vinieron estados fuertes como Nuevo León y Jalisco, eso nos permitió ver donde estamos parados y estuvo muy bien, los resultados que teníamos planeados para esta competencia se dieron, seguimos sin quitar el dedo del trabajo duro, pero nos hace pensar que nos va a ir bien este año”.

Los Nacionales reunirá en artística a las categorías femenil Sub 15, Sub 17 y Sub 20, mientras que en la rama varonil se disputará las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19. Rítmica (femenil) se disputará en

Sub 13 y Sub 16, en tanto que trampolín se desarrollará en Sub 15, Sub 17 y Sub 21 en ambas ramas.

En la última jornada, el comité organizador y autoridades locales le otorgaron un reconocimiento por su trayectoria al autor de este evento, Daniel Corral.