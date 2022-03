“No rendirse, actualizarse y ser profesional”.

Hilda Campos / Analista de Emergencias

Por Mercedes Cortés

Dos pensamientos en impacto paralelo irrumpen en la mente de Hilda Campos González al despertar: sus hijos, Carlos y Maximiliano. Ambos son motivos que aceleran el motor de su vida como analista de emergencias de la Coordinación Municipal de Protección Civil, y que la motivan a cumplir con cabalidad y compromiso su labor de ponerse al servicio del ciudadano en situaciones de desastre.

En el mes que conmemora el valor de la mujer en la sociedad, Hilda conversó con Noticias para hablar sobre su labor cotidiana de salvar vidas, regresar la calma a escenarios de crisis, disolver catástrofes y amparar, ante todo, la vida de las y los queretanos.

El accidente de una persona apreciada fue el golpe de timón que llevó a Hilda a migrar del estilismo a la atención de emergencias. Por poco más de un año tuvo que asumir el cuidado integral y acompañamiento en la rehabilitación de un familiar muy cercano, circunstancia que ayudó a formar su visión y pasión de paramédico.

“Yo me encargaba de los cuidados tanto en casa, como de traslados al hospital. De ahí nace mi interés de saber en realidad, esta parte de auxiliar a las personas”.

Con poco más de treinta años, Hilda reinventó sus habilidades para dedicarse a la atención de emergencias. En un principio consideró la posibilidad de hacer carrera en el campo de la psicología; sin embargo, con su experiencia en rehabilitación decidió introducirse en el sector salud.

El sueño –rememora- comenzó en la academia de la Cruz Roja Mexicana, maduró en el municipio de El Marqués y se consolidó en el municipio de Querétaro, donde, al interior de la Coordinación de Protección Civil, colabora desde el 2018.

“Llegó un momento en donde dije: tengo que hacer una pausa. A mí me gustaría prepararme, de manera profesional, realizar una carrera. Tengo la carrera trunca en Psicología pero cuando me adentro en los cuidados de mi familiar me entra el interés de sumarme al área de salud”.

Hilda recuerda con claridad la atención de su primer servicio. Se trató de un accidente automovilístico. Un joven había sufrido una amputación parcial del brazo izquierdo y sus posibilidades de vida se desvanecían segundo a segundo.

“Recuerdo que ese día el joven llegó en estado crítico y comenzamos a darle RSP (reanimación cardiopulmonar), pero desafortunadamente sus lesiones ya no eran compatibles con la vida.

“Sentí frustración, tristeza, un choque de emociones. Te quedas pensando: ¿qué más pude haber hecho para que el hubiera sobrevivido?”, revela.

Sin embargo, como analista de emergencias, es necesario anteponer la tolerancia, la prudencia y la fuerza para hacer frente a momentos de urgencia con solidez y profesionalismo.

Las características de los servicios sobrevienen en función de un péndulo, así como acude al rescate de una familia apresada por una casa en llamas, se hace presente como auxiliar en una labor de parto.

“Es muy importante tener tolerancia al estrés para poder brindar una mejor atención. Hace unos meses nos canalizaron un reporte de una señora que había parido en casa. Cuando acudimos el esposo ya estaba afuera del domicilio, haciéndonos la señal de que era ahí.

“El había solicitado el apoyo al 9-1-1; cuando ingresamos al domicilio, la persona se encontraba en su habitación y el bebé a un lado de ella, pero todavía tenía el cordón de la madre”, recordó con orgullo por brindar apoyo en el alumbramiento.

Y en el polo opuesto, recuerda con tristeza, la atención de un servicio en un hogar consumido por el fuego, donde, a pesar de los esfuerzos invertidos por el personal de emergencias tuvo como saldo el fallecimiento de un menor de edad.

“Cuando están involucrados menores de edad es donde sí pegan los sentimientos y hay un choque emocional, pero tenemos que seguimos manteniendo con tolerancia para sacar adelante el trabajo”.

El primer respondiente, en tal sentido, además de tener control de sus sentimientos, debe tener como cualidades básicas el interés por la preparación, el deseo de nutrir sus conocimientos y la voluntad de actualizarse con frecuencia.

“La cualidad inicial que deben tener los primeros respondientes son los conocimientos, la preparación, la actualización constante y sobre todo la responsabilidad”, asegura Campos.

El personal de Protección Civil, explica, se somete a capacitaciones constantes para la atención de emergencias de diversa índole: incendios en casa-habitación, accidentes automovilísticos, atropellamientos, lesiones o incluso paros cardio-respiratorios en vía pública, entre un sinfín de circunstancias de riesgo. “Los más comunes son accidentes vehiculares”, advierte.

Hilda Campos divide su energía entre el análisis de emergencia y las dos más grandes inspiraciones de su vida: sus hijos Carlos y Maximiliano. Sus jornadas de trabajo son de 24 por 48 horas y como mamá inculca en sus hijos el hábito de prevenir accidentes porque, la mayoría se pueden evitar: revisar con frecuencia las llaves del gas en casa, no manejar bajo la influencia de sustancias tóxicas o a exceso de velocidad o mantenerse alertas ante olores ambientales poco comunes.

“Definitivamente le dedico mis esfuerzos a mis hijos. La labor de ser analista de emergencias y mamá soltera es lo que me impulsa día a día, a prepararme, a no rendirme, a seguirme actualizando y ser profesional”.

En su día a día, Hilda intercala su uniforme de analista de emergencias en la Coordinación Municipal de Protección Civil con su rol de mamá; sin embargo, nunca olvida que aún sin uniforme tiene la capacidad, las habilidades y el valor de interferir para salvar vidas y al portar el uniforme, recuerda siempre que sus esfuerzos nacen y se fortalecen en el amor filial de Carlos y Maximiliano.