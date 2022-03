Will Smith podría verse obligado a regresar el Oscar que ganó

Agencia México

Will Smith continúa en medio de la controversia luego de la reacción inesperada y agresiva que tuvo durante la gala de los Premios Oscar 2022, al subir al escenario y golpear a Chris Rock después de que el comediante bromeó sobre el corte de pelo de su esposa, Jada Pinkett Smith.

Según un artículo publicado por el New York Post, el reglamento de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS), podría obligar al actor a devolver la estatuilla que ganó en la 94 edición de los premios Oscar como Mejor Actor por su trabajo en ‘Rey Richard: Una familia ganadora’

Expertos de la industria revelaron al New York Post que la Academia tiene reglas estrictas en su código de conducta, donde se enfatiza la importancia de “defender los valores” y fomentar entornos de apoyo y “respeto por la dignidad humana”.

“Creo que Will no va a querer devolver su Oscar, pero quién sabe qué pasará ahora”, declaró una fuente de Hollywood al New York Post.

Cabe señalar que este código fue publicado en 2017 tras el escándalo de conducta sexual inapropiada que afectó a la industria, incluso en 2018 la misma directora ejecutiva de AMPAS, Dawn Hudson, escribió a los miembros:

“Además de lograr la excelencia en el campo de las artes y las ciencias cinematográficas, los miembros también deben comportarse éticamente al defender los valores de la Academia de respeto por la dignidad humana, inclusión y un entorno de apoyo que fomenta la creatividad”.

Hasta el momento, la academia de Hollywood únicamente ha emitido un comunicado en el que expresa: “La Academia no aprueba ningún tipo de violencia. Esta noche estamos encantados de celebrar los ganadores de nuestra 94ª edición de los Premios de la Academia, que merecen este momento de reconocimiento por parte de sus compañeros y de los amantes del cine de todo el mundo”.

Tras este mensaje, diversos internautas en redes sociales pidieron una reacción más fuerte e incluso sugirieron que el actor no fuese invitado en los próximos años para no fomentar los actos de violencia.