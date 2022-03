¿Dos de qué joven? TikTok te invita los #TikTacos este 31 de marzo para Celebrar el Día Nacional del Taco

El próximo 31 de marzo TikTok creará una experiencia gastronómica única en la CDMX, Monterrey y Guadalajara, de la mano de creadores de food & drink, para que sus usuarios puedan disfrutar de los tacos más populares de la plataforma.

Para asistir al evento los usuarios deben registrarse en TikTok en la sección de Tendencias

Ciudad de México, 28 de marzo de 2022.– El Día Nacional del Taco está a la vuelta de la esquina -como cualquier taquería- y para celebrarlo, los tacos correrán por cuenta de TikTok. Así es, la plataforma de entretenimiento ofrecerá una experiencia única para todos los amantes de esta delicia gastronómica en CDMX, Guadalajara y Monterrey.

Para asistir al evento, y probar algunos de los #TikTacos en el top 10 de menciones de la plataforma, es necesario registrarse dentro de TikTok en la sección de Tendencias. La experiencia se llevará a cabo con cupo limitado y, en simultáneo, este jueves 31 de marzo de 16:00 a 23:00 hrs en Campo Marte y Polyforum Siqueiros en la CDMX; Paseo La Fe en Monterrey y Parque Trasloma en Guadalajara.

En el evento, taqueros expertos, de la mano de los top 10 creadores de contenido de food & drink de TikTok como Robe Grill, Emilio el Chef, El Blog Del Gordo, Chef en proceso, entre otros, serán los encargados de poner el toque especial y deleitarnos con tacos de pastor, carnitas, atún, asada, camarón, birria y más sabores tradicionales del país.

Pero, ¿qué sería de los tacos sin una buena salsa? Es algo que no podemos imaginar, la buena noticia es que en este evento también podrán probar la salsa especial de TikTok creada en conjunto por la cocinera tradicional, Antonia Morales Flores y la chef Diana López que explotará nuestros sentidos en una mezcla de los mejores ingredientes.

Además, los usuarios podrán divertirse con los nuevos efectos inspirados en tacos dentro de la plataforma, así como compartir las mejores canciones para taquear, todo, mientras esperan por el gran día de #TikTacos.

Así que ya lo sabes, no pierdas la oportunidad de celebrar este día y no olvides que los tacos corren por nuestra cuenta.

¡Eso no es todo! Si no puedes asistir a esta experiencia, no te preocupes, también puedes ser parte de #TikTacos participando en las sesiones en vivo de TikTok. En estos lives tendrás la oportunidad de conocer y hacer todo alrededor de los tacos, desde divertidas trivias sobre esta delicia gastronómica hasta cómo crear diseños de tacos en tus uñas.

Para conocer los detalles sobre estas actividades visita TikTok y sé parte de esta conversación compartiendo tu amor por esta comida utilizando #TikTacos.

*Esta actividad está alineada a las medidas de protección de salud con motivo de COVID-19.

Acerca de TikTok

TikTok es el destino líder para videos móviles de formato corto. Nuestra misión es inspirar creatividad y traer alegría. TikTok tiene oficinas globales que incluyen Ciudad de México, Los Ángeles, Nueva York, Londres, París, São Paulo, Berlín, Dubai, Mumbai, Singapur, Yakarta, Seúl y Tokio.