Octavio Nieto, la mejor propuesta para Infoqro: A. Zapata

Por Sergio Hernández

Noticias

Es panista de muchos años, pero su designación no genera suspicacias, así defendió el nombramiento de Octavio Nieto Pastor como consejero del órgano de acceso a la información, el presidente de la mesa directiva del congreso Antonio Zapata.

“Al final de cuentas yo estuve en las comparecencias, soy respetuoso de las cualidades, capacidades de las diferentes personas que participaron, la Junta de Coordinación nos hizo la propuesta de una terna conforme al procedimiento, y en base a la facultad que tenemos de votar por cada una de las personas; yo conozco a los 3 que estuvieron integrando la terna, y me parece que el maestro Octavio Nieto, fue la mejor propuesta”.

“Lo conozco. No se si este como panista activo, pero lo conozco desde hace muchos años. Y no se generan suspicacias, de ninguna manera, además, en el tema de transparencia hay todo un andamiaje jurídico que se aprobó en la 58 legislatura, que me parece que blinda y que no hay un sesgo partidista, me parece que el maestro Octavio Nieto deberá ser verdaderamente profesional y actuar con ética, lo que yo le conozco, y por lo que yo emití, fue un voto secreto en cédula, pero yo emití mi voto a favor de él, fue precisamente por sus capacidades, sin minimizar el talento y la capacidad de las otras 2 personas que participaron”.

Sobre la Comisión de Medio Ambiente y su poco trabajo, dijo: “mucho del trabajo legislativo depende de cada uno de nosotros, hay iniciativas que seguramente estaremos analizando y discutiendo en esta misma comisión, me parece importante que lo dejemos claro, en todas las ocasiones la responsabilidad no recae en el titular –Ricardo Astudillo- sino en los elementos que tiene para poder dictaminar”.