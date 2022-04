Violencia contra menores es un delito, dice TSJ por caso Kevin

Para judicializadas la FGE deberá integrarlo en la carpeta de investigación

Tina Hernández

Noticias

En caso de comprobarse la violencia intra familiar que presume el menor se edad “Kevin” en contra de su madre Altagracia “N”, este delito deberá judicializarse previa solicitud de la Fiscalía General del Estado (FGE) y con sustento en la carpeta de investigación

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Mariela Ponce Villa, expresó que el derecho de los padres por corregir a los hijos no bebé estar guiado por la violencia, pero si por un trato digno.

“Tendríamos que esperar que seguimiento da Fiscalía a la carpeta, si efectivamente encontró un hecho delictivo y en dado caso judicializarlo nosotros, pero ahorita hablaríamos sobre nada cierto porque no sabemos si hay un hecho delictivo porque no sabemos que seguimiento le va a dar la fiscalía por un determinado hecho delictivo”.

Si el chico menciona algo en su vídeo, pues tampoco lo sabemos, son temas familiares pues muy privado. Yo lo que pudiera decir es que el derecho de los padres a corregir no implica o no debe de implicar un maltratado, no son propiedad de los padres, siempre hay que tratarlos con respecto y dignidad, y ese derecho a corregir con maltrato y golpes ya no están permitidos, en dado caso se incurre en un delito en dado caso que los hechos fueran como los menciona el hijo”.