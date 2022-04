Crónica de una Odisea. Tremec.

XVIII.

Emilio L. Castelazo de los Á.

La Gratitud, más que una cualidad, debe distinguirse como una virtud en el ser humano. Dedicamos esta obra a los que construimos esta Universidad del Trabajo: Tremec. Gracias a ti, gracias a tu familia.

Enrique Gómez Meléndez.

Me permito enviar a Usted, una breve crónica de mi estancia en esa gran empresa TREMEC a partir de 10 de mayo de 1967.

Ese día me entrevisté con el Ing. Emilio Castelazo, persona de gran calidad humana, para solicitarle una oportunidad de trabajo, quien me requirió documentos tales como Acta de Nacimiento, Cartilla Militar, etc., a lo que le manifesté que no contaba con tales documentos y que tendría que trasladarme a mi natal Yuriria, Gto., por la documentación. Me dijo: “no traes los documentos, pero traes ganas de trabajar, así que te quedas desde este momento a laborar”, y ordenó se me elaborara una credencial de trabajo provisional (sin fotografía). Me realizaron exámenes médicos y ese mismo día comencé a trabajar como Ayudante General.

El año de 1972 TREMEC organizó un gran festejo: el Día del Niño en la Plaza de Toros Santa María de Querétaro. Me permito comentar que tuve oportunidad de participar en los desfiles del 1º de mayo (día del trabajo), representando a tan grande empresa.

Agradezco de antemano la ayuda tan grande que se me brindó para ser parte de esa gran familia TREMEC.

José Sosa

Primer día. Abordé mi autobús en el punto señalado de partida y puntualmente arrancó a las 7:00 hrs. llegando a su destino, que también era el mío, instantes antes de las 8:00 hrs., y me dirigí al lugar en que me habían entrevistado, que como quedó dicho en párrafos anteriores, era un galerón dentro de la nave principal en el que estaban instaladas provisionalmente las oficinas de la mayoría de los departamentos. Al llegar ahí, Lauro Durand y el C.P. Luis Arturo Vélez me dieron la bienvenida y me ayudaron a sacar y a desempacar un escritorio nuevo de entre varios que había almacenados en ese lugar y me indicaron que ése sería el mío, dotándome además de una silla y una máquina sumadora electromecánica, así como de un juego de utensilios para el mismo que incluía, entre otras cosas: bolígrafo, lápiz “Mirado” del número 3, lápiz bicolor, goma para borrar, regla, engrapadora y uñas quita-grapas. De igual manera se me proporcionó un casco de aluminio con la indicación de la obligación de utilizarlo al salir de la oficina y cruzar por la nave principal, que además era el único camino para entrar y salir al exterior desde la oficina. Mi primera labor fue, la que prácticamente realizamos todos los aprendices de la carrera, registrar en las tarjetas auxiliares de mayor, también conocidas como kardex, las cuentas individuales de los deudores y verificar que su suma de los saldos de las mismas coincidiera con la cuenta principal. Antes a este trabajo se le conocía como “arrastrar el lápiz”, ahora con el uso de la computadora le llaman “arrastrar el mouse”.

Llega la hora señalada para comer, la mayoría de los compañeros toman sus vehículos y salen a sus casas o a alguna otra parte, yo pregunté en dónde podría comer mis tortas y me informaron de la existencia de una fonda (comedor) que atendía este servicio para los trabajadores de la construcción, a la que acudí para comprar un refresco y con él acompañar las tortas que había preparado mi mamá. Los relojes marcan las cinco en punto de la tarde, como lo dijo García Lorca, y muchos de los trabajadores de ese galerón, guardan sus cosas y se despiden cordialmente, más, sin embargo, mis jefes, Lauro y el C.P. Vélez, no lo hacen, y me indican que como es fin de año y que andan muy retrasados, habrá que quedarnos a trabajar hasta más noche. Yo acepté sin reprochar, en virtud de que cuando me entrevistaron indiqué que yo estaba estudiando y que durante el tiempo de clases necesitaba salir más temprano, pero ahora eran vacaciones y debería quedarme tiempo extra, por supuesto sin remuneración adicional.

