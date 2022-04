Ex de Eleazar Gómez pide segunda oportunidad para él

LA MODELO confesó que por su parte ella ya perdonó lo que Eleazar le hizo.

Agencia México

La modelo Vanessa López, quien en 2017 denunció haber recibido amenazas e intimidaciones por parte de Eleazar Gómez, hoy pide una segunda oportunidad laboral para él.

Tras haber mantenido un noviazgo de 10 meses con el actor que culminó por presuntas agresiones, ahora la exreina de belleza dice tener los mejores deseos para su exnovio, aunque pone en duda su cambió de actitud.

“Hice muy bien en alzar la voz y todas las otras chicas también, creo que es algo que sí teníamos que hacer sí o sí, y en su momento a mi me molestó mucho cuando lo hice y como que no causó el impacto que yo quería, no que lo encarcelaran, sino que tal vez una forma para él recapacitar y hacer mejor las cosas con sus otras parejas, cosa que evidentemente no sucedió, entonces pues bueno, espero haya aprendido su lección”, dijo López en entrevista para el programa ‘De Primera Mano’.

Al mencionarle que el artista recientemente sufrió la cancelación de un evento por la denuncia que el año pasado interpuso su entonces prometida Tefi Valenzuela por violencia intrafamiliar, Vanessa comentó: “La verdad no lo vi, pero pues bueno, ojalá pueda seguir con su carrera, yo no le deseo mal a nadie, ni a él ni a nadie, entonces que le vaya muy bien y que no le afecte para tanto”.

Por último, la modelo confesó que por su parte ella ya perdonó lo que Eleazar le hizo, pero dejó entrever que no cree totalmente en el cambio de su ex.

“De corazón su deseo que encuentre su camino Eleazar y no le deseo para nada el mal, yo ya sané, ya pasaron muchos años y ya estoy en otros proyectos. Yo si creo que todas las personas merecen una segunda oportunidad; sin embargo, no me consta a mi que en verdad haya recapacitado, entonces, en caso de ser así, como no le deseo el mal, que le vaya muy bien”, remató.