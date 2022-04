Más muestras de solidaridad para Sasha Sokol

LA ACTRIZ Ana Silvia Garza manifestó su apoyo incondicional a Sasha Sokol.

Agencia México

La actriz Ana Silvia Garza manifestó su apoyo incondicional a Sasha Sokol luego de que la intérprete brindara sus primeras declaraciones tras denunciar al productor Luis de Llano por mantener una relación con ella cuando era menor de edad.

Ana Silvia estuvo cerca de Sasha en aquella época debido a que acompañaba a Mariana Garza mientras ella trabajaba en el grupo Timbiriche, por lo que tras el señalamiento de Sokol contra De Llano, la artista dijo:

“Hay un amor entrañable y un apoyo incondicional y sí, ahora con las experiencias, que llevo 14 años, puedo comprender que los tiempos de Dios son perfectos y que a veces no se puede hablar, y que estamos por supuesto unidos con todos eh, pero sí en específico, hay un cariño entrañable de todos, y un respeto y un apoyo incondicional para todos”.

Al ser cuestionada por la prensa por cómo vivió esa etapa en la que Sasha y Luis eran pareja, la madre de Mariana replicó: “La verdad siempre hemos respetado, Marianita me ha enseñado la prudencia, la tolerancia y el respeto a la decisión de cada quien…”.

Y para finalizar con el tema, Ana Silvia añadió: “hasta ahora habla, pero realmente estamos más allá de las palabras, ella sabe que estamos con ella y la adoramos, es incondicional, no se puede hablar de lo que no se experimenta, es cuando se convierte en sabiduría, cuando tú no lo experimentas, lo único que puedes hacer es tener esa calidad de empatía, de ponernos en el lugar del otro para poder entender, no somos nadie para juzgar ni para etiquetar, pero estamos con ella, por supuesto que estamos”.