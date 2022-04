SESA conmemora del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo

Uno de cada 160 niños tiene un Trastorno del Espectro Autista y en México la relación es uno de cada 115 niños

La Secretaría de Salud del estado de Querétaro (SESA) se suma al Día Mundial Concienciación sobre el Autismo, que se conmemora el 2 de abril, y cuyo lema para este año es “Un feliz viaje por la vida”.

A partir de 2008 la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 2 de abril para la conmemoración de dicho trastorno, que se caracteriza por las diferencias en el aprendizaje de las niñas y niños y discapacidad del desarrollo.

De acuerdo a cifras de 2019 emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), uno de cada 160 niños tiene un TEA (Trastornos del Espectro Autista) y en México la relación es uno de cada 115 niños.

Los TEA son de origen neurobiológico que afectan al funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso y se presenta en las primeras etapas de la infancia. Esta condición se caracteriza por afectar la interacción con el mundo exterior, el contacto con las personas del entorno, así como problemas de comunicación verbal.

Algunas niñas y niños con trastornos del espectro autista tienen dilatación de los ventrículos, algunos presentan hipoplasia del vermis cerebeloso y otros tienen alteraciones de los núcleos del tronco encefálico.

Entre los signos y síntomas de este padecimiento están: déficits persistentes en la comunicación y la interacción social; patrones repetitivos de conducta, intereses y/u actividades; no balbucea; no hace gestos ni señales a los 12 meses de edad; no dice palabras sencillas a los 18 meses, ni frases espontáneas a los 24 meses y presenta pérdida de habilidades adquiridas y del lenguaje a cualquier edad.

Respecto al diagnóstico, los estudios han mostrado que la detección temprana favorece el desarrollo de las capacidades de los niños con TEA, facilitando su reinserción social como persona con mayor autonomía, reduce el estrés familiar y mejora su calidad de vida.

De acuerdo con la clasificación diagnóstica del DSM-IV-TR se identifican cinco tipos de trastornos del desarrollo: Trastorno autista, autismo infantil o Síndrome de Kanner; Trastorno de Asperger o Síndrome de Asperger; Trastorno de Rett o Síndrome de Rett; Trastorno desintegrativo infantil o Síndrome de Heller y Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

Las estrategias de intervención que han demostrado tener efectividad en el manejo del TEA están enfocadas a mejorar las áreas de comunicación, interacción social y conducta e incluye intervenciones a nivel nutricional, psicosocial y manejo médico farmacológico.

Actualmente, en el Centro Estatal de Salud Mental de Querétaro se atiende a las y los niños que tienen alguna forma de TEA con profesionales en Trastornos del Desarrollo como paidopsiquiatras, psicólogos especialistas en niños y adolescentes y neuropsicólogos.