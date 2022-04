Laura Flores debuta en la música en inglés

Laura Flores

El Universal

Lo que pocos saben de Laura Flores es que a la par de su exitosa carrera como actriz, también ha intentado ganarse un lugar en la música, prueba de ello son los tres materiales discográficos que ha lanzado.

Flores debutó como cantante en 1997 con su disco ‘Me quedé vacía’ y aunque ha tenido varios éxitos ha dejado de lado su sueño, para consolidarse como una de las protagonistas de telenovela más queridas por el público.

Sin embargo, ahora planea retomar esta faceta de su carrera por lo que anunció que muy pronto estrenará nueva música. Pero este sencillo no es cualquier cosa, se trata de su primer tema en inglés, con el que debutará en el mercado estadounidense.

A través de sus redes sociales, dio a conocer a sus seguidores que se encuentra muy emocionada por este nuevo paso, incluso publicó un pequeño adelanto de este sencillo titulado Always be your girl’.

Para todos los seguidores de Laura, la canción estará disponible a partir de este mes de abril en todas las plataformas digitales.