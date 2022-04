“No fue fácil” trabajar con Maribel Guardia

El actor Andrés García

Agencia México

El actor Andrés García reveló más detalles de lo que fue su primera colaboración con Maribel Guardia en el séptimo arte, luego de que hace tiempo contara que no fue nada grato debido a que la actriz quería que se le diera preferencia en la cinta.

En una entrevista transmitida en el programa Sale el Sol, el artista contó: “La verdad no fue fácil, por varias razones, uno ella estaba empezando en el cine, o era su primer película o algo así, creo que había hecho teatro, había llegado a México, si no que me corrija ella misma… y había hecho poco cine”.

Posteriormente, el primer actor confesó que llegó a tener fricciones con la costarricense mientras realizaban la película ‘Pedro Navajas’.

“Ella tenía otra idea de cómo era el negocio este del cine, y tuvimos un par de discusiones porque yo ya sabía más que ella, ya había hecho 20 o 30 películas, ya había dirigido 4 o 5 y producido 7 u 8, o sea que obviamente sabía más”, contó.

Finalmente, Andrés subrayó que por más linda que estuviera Maribel, esto no le daba derecho a imponerse sobre los demás colegas.

“Era muy guapa, bellísima, y sigue siendo guapa, era bellísima, pero tampoco se les puede dejar a los guapos a las guapas dejar hacer lo que quieran en una película ¿verdad?”, remató.