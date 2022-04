Aprueban ampliar catálogo de conductas delictivas

Por Sergio Hernández

Noticias

Multas, arrestos y trabajo social aprueban diputados en contra de quien fume en espacios prohibidos, romper o dañar infracciones de tránsito, dañar estatuas, producir o causar ruido que atente contra “de la tranquilidad de los vecinos”, poseer mascotas sin adoptar medidas de higiene “necesarias”, “incitar o provocar” una riña.

Es enorme el catálogo de conductas que ahora podrán ser delito administrativo y que será calificado por un policía y un procurador social y todo forma parte de la Ley en Materia de Seguridad y Justicia Cívica.

Las sanciones son con multas de 35 a 110 veces la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 hasta 18 horas.

Para lograr esto los diputados reformaron el artículo 3, fracciones VIII, X, XIV y XV; 4, fracción X, XI y XII; 6, fracción XVI y XVII; 12, fracción V; 16; 21, primer párrafo; 25; 26; 27; la denominación de la Sección Primera del Capítulo Tercero del Título Tercero, así como la denominación del Capítulo Tercero del Título Tercero ; 28; 32; 34; 44, primer párrafo y 49; se derogan los artículos, 28 Bis; 28 Ter; 28 Quater; 28 Quinquies; 28 Sexies; 28 Septies; 28 Octies; 28 Novies; 28 Decies; 28 Undecies y 33; se adicionan la fracción XVI, XVII y XVIII al 3; la fracción XIII al 4; la fracción XVIII y XIX al 6; un segundo párrafo a la fracción XII del artículo 11; el segundo párrafo al 21; el segundo párrafo al 39; el tercer párrafo al 42; el Capítulo Sexto Bis; al Título Tercero; el 46 Bis; 46 Ter; 46 Quater; 46 Quinquies y 50 Quinquies; todos de la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro.

En el capítulo tercero denominado “De la tranquilidad de las personas”, se establece:

“Son infracciones contra la tranquilidad de las personas: Prestar algún servicio sin que le sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien lo reciba para obtener un pago por el mismo; Poseer animales sin adoptar las medidas de higiene necesarias que impidan malos olores o la presencia de plagas que ocasionen cualquier molestia a los vecinos; Producir o causar ruidos por cualquier medio que notoriamente atenten contra la tranquilidad de los vecinos; Impedir el uso de los bienes del dominio público o de uso común; Obstruir con cualquier objeto entradas o salidas de inmuebles sin autorización del propietario o poseedor del mismo; Incitar o provocar una riña entre dos o más personas; Convocar a la realización de otras infracciones administrativas”.

El artículo 14 de la misma Ley detalla: “En términos de lo dispuesto en los reglamentos gubernativos municipales, podrán considerarse infracciones contra la seguridad ciudadana: Permitir a la persona propietaria o poseedora de un animal que éste transite libremente o transitar con él sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de acuerdo con las características particulares del animal, para prevenir posibles ataques a otras personas o animales, así como azuzarlo o no contenerlo; Bloquear injustificadamente con objetos el uso de la vía y el espacio público; Usar el espacio público sin contar con la autorización que se requiera para ello; Apagar, sin autorización el alumbrado público o afectar algún elemento del mismo que impida su normal funcionamiento; Ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos no autorizados o consumir, ingerir, inhalar o aspirar estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias tóxicas en lugares públicos, independientemente de los delitos en que se incurra por la posesión de los estupefacientes, psicotrópicos, enervantes o sustancias toxicas; Portar, transportar o usar, sin precaución objetos o sustancias que por su naturaleza sean peligrosas y sin observar, en su caso las disposiciones legales aplicables; Detonar o encender cohetes, juegos pirotécnicos, fogatas o elevar aeróstatos sin permiso de la autoridad competente; Reñir de manera física o verbal con una o más personas; Circular en vehículos de automotor, con sirenas, torretas y luces estroboscópicas cualquiera que sea su color o intensidad, que no sean de servicio público o autorizados para ello.

Las sanciones son con multa de 35 a 110 veces la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 hasta 18 horas.

En el Capitulo Cuarto de la “seguridad ciudadana” se refiere que es delito: Romper, alterar o mutilar las boletas de infracciones; Alterar el orden, arrojar líquidos u objetos, prender fuego o provocar altercados en los eventos o espectáculos públicos o en sus entradas o salidas; Ofrecer o propiciar la venta de boletos de espectáculos públicos, con precios superiores a los autorizados; Trepar bardas, enrejados o cualquier elemento constructivo semejante de un inmueble ajeno; Abstenerse, la persona propietaria de bardar un inmueble sin construcción o no darle el cuidado necesario para mantenerlo libre de plagas o maleza, que puedan ser dañinas para los colindantes; Percutir armas de postas, diábolos, dardos o municiones contra personas o animales. La comisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 25 a 55 veces la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 hasta 18 horas.

En cuanto al “medio ambiente” se sancionara a quien se “abstenga de recoger del espacio público, las heces de un animal de su propiedad o bajo su custodia, así como tirar o abandonar dichos desechos fuera de los contenedores; Arrojar, tirar o abandonar en el espacio público animales muertos, desechos, objetos o sustancias que puedan resultar nocivas para la salud o contaminar; Tirar basura en lugares no autorizados; Fumar en los lugares en los que expresamente esté prohibido; Desperdiciar el agua o impedir su uso a quienes deban tener acceso a ella en tuberías, tanques o tinacos almacenadores, así como utilizar indebidamente los hidrantes públicos, obstruirlos o impedir su uso; Realizar afectaciones y daños a áreas verdes, vegetación y parques tanto públicos como privados, sin perjuicio de las sanciones que dicha conducta implique en las disposiciones jurídicas aplicables en la materia.

La comisión de las faltas administrativas señaladas en este artículo, podrán sancionarse con multa de 35 a 110 veces la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 hasta 18 horas.

Asimismo “Del entorno urbano” se sancionara: Orinar o defecar en los lugares o espacios públicos de uso común o libre tránsito; Dañar, pintar, maltratar, ensuciar o hacer uso indebido de las fachadas de inmuebles públicos o de particulares, sin autorización de éstos, estatuas, monumentos, postes, arbotantes, semáforos, buzones, tomas de agua, señalizaciones viales o de obras, puentes, pasos peatonales, plazas, parques, jardines, elementos de ornato u otros bienes semejantes. Para el caso de daños a bienes muebles o inmuebles, estatuas o monumentos con valor histórico se aplicarán las sanciones dispuestas en la ley aplicable en la materia; Cambiar de cualquier forma, el uso o destino del espacio público, sin la autorización correspondiente; Ingresar a zonas señaladas como de acceso restringido en los lugares o inmuebles destinados a servicios públicos, sin la autorización correspondiente o fuera de los horarios establecidos; Cubrir, borrar, pintar, alterar o desprender los letreros, señales, números o letras que identifiquen vías, inmuebles y espacios públicos; Pintar, adherir, colgar o fijar anuncios o cualquier tipo de propaganda en elementos del equipamiento urbano, del mobiliario urbano, de ornato o árboles, sin autorización para ello; Colocar transitoriamente o fijar en el espacio público, sin autorización para ello, elementos destinados a la venta de productos o prestación de servicios.

Y se sancionara con multa de 25 a 55 veces la Unidad de Medida y Actualización al valor diario, arresto de hasta 24 horas o trabajo en favor de la comunidad de 12 hasta 18 horas.