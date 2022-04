Reforma Eléctrica sin análisis desalentaría la inversión: Enrique Burgos

POR MERCEDES CORTÉS

Con respecto a la reunión del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador con el enviado especial del Gobierno de Estados Unidos, John Kerry donde fue puesta sobre la mesa de análisis la reforma eléctrica, el ex gobernador de Querétaro, Enrique Burgos confío en el Congreso de la Unión para el análisis y la aplicación de modificaciones a dicho instrumento, de lo contrario, advirtió, podría desalentarse la inversión.



“Ir en contra de una inversión importante de mucha significación como son los contratos celebrados con Estados Unidos, así a rajatabla por decirlo de alguna manera, creo que no dejaría un buen

ambiente para la inversión.

No sería un mensaje tranquilizador para la inversión”, aseguró.

En el mismo sentido, recordó que la función de ambas cámaras es discutir y analizar para enriquecer la iniciativa, por lo que, prevé que en el curso de abril se logre un consenso entorno a la configuración de la reforma, de manera tal que incentive la inversión.



“La inversión de Estados Unidos es un aspecto muy importante porque es generar empleos, generar atracción para otras inversiones e ir avanzando en la escala científica y tecnológica del país”.



El también ex senador por el Partido R e v o l u c i o n a r i o Institucional, añadió que

aún cuando en un principio el Presidente de la República aseveró que no se le movería ni una coma

a su proyecto de reforma eléctrica, es probable que estas se den en el seno del

Congreso.

“Valía la pena y creo que el propio Presidente de la República, decía que se atenderían las inquietudes

que planteó el enviado del Presidente de Estados Unidos y dejó entre ver que si habría algunos puntos

por afinar.



“Aunque se dijo al principio que no se le moviera ni una coma yo creo que en el seno del Congreso en

ambas cámaras sucederán algunos matices y creo que será mejor”, señaló.