“El trabajo no es sólo hacer iniciativas, sino también foros”: Andrea Tovar

La diputada de Morena ha presentado 3 iniciativas en 6 meses de trabajo y pronto ingresará tres más

Por Sergio Hernández

Noticias

En seis meses, sólo ha presentado tres iniciativas; sin embargo la diputada de Morena, Andrea Tovar dijo que los 28 mil pesos a la quincena son “normales” para la responsabilidad que tiene.

“He presentado tres iniciativas y para el mes de abril tengo programadas presentar otras 3, y seguir trabajando en foros”.

-¿Lo considera productivo?

-Creo que el trabajo no es nada más hacer iniciativas, sino también hacer foros, conocer la problemática y bueno, recordemos que yo llego como plurinominal, entonces no tengo un distrito trabajando, no tengo conocimiento especifico de lo que pasa en algún distrito, entonces, yo me tengo que enfocar en todo el estado porque soy diputada de todo el estado, entonces, tengo que enfocarme, y creo que pues he sido productiva dentro de mis posibilidades.

-¿Gana bien?

-Pues sí, ganamos bien, lo normal para la responsabilidad que tenemos en nuestras manos creo que es un sueldo justo. 28 mil a la quincena.

-¿Es justo?

-A mi me parece que es justo por la responsabilidad, pues somos un poder, integramos los 25 diputados un poder; los magistrados, el gobernador, tienen sueldos más altos que nosotros.

-¿Con prerrogativas son más?

-Pero ese no es un sueldo, esa es para temas de comisión y tema de ayuda social, pero no es un sueldo.