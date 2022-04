Vecinos inconformes piden mantener “doble sentido” en calles de Hércules

“Está afectando nuestra vida diaria”, aseguran

Por Sergio Hernández

Piden vecinos que se mantengan los sentidos viales en las calles de Hércules, de otra forma se acentúa la inseguridad y no se propicia la sana convivencia.

Luego de dialogar con el secretario de Movilidad del Municipio de Querétaro, Rodrigo Vega Maestre, se presentaron a esta Casa Editorial, donde pidieron que se tome una determinación en bien de la ciudadanía.

Octavio Ugalde, profesor jubilado de COBAQ en representación de los vecinos dijo: “Nos quieren cambiar la movilidad: quieren que el transporte urbano este de los arcos, de poniente a oriente desde La Cañada, ese es un escenario. Otro escenario que se ha tomado en cuenta, es el de la cañada, de oriente hacia los arcos, entonces, lo que estamos viendo con esos escenarios, es que hay muchas afectaciones a los pobladores de Hércules, sobre todo en la cuestión económica, en la cuestión familiar, en la social y muchos estrés porque tienes que salir como una hora antes o una hora y media hora antes para tomar una ruta que te lleve a tu trabajo, que te lleve a tu universidad, que te lleve al seguro social porque tienes que recibir atención especializada. Eso hace que se nos dificulte todo eso, o sea, está afectando nuestra vida diaria, está afectando nuestra vida cotidiana”.

-¿Ustedes quieren que no se cambie?

-Nosotros queremos que ya no haya ese ensayo de escenarios porque estamos cansados, no es de a gratis ni es un capricho, lo que pasa es que hace 2 años, hubo el cambio de sistema de drenaje y vino la pandemia, y ahí se hizo un relajo en todos los sentidos porque no supieron manejar el asunto. Ellos nomas pensaron en la cuestión físico material, cambiar tubos, cables y todo eso, pero no pensaron en la persona, ahí hay gentes, gentes de la 3ra edad, con discapacidad, con enfermedades…

-¿Qué les dijo el secretario?

-El secretario no se comprometió a nada, nosotros pedíamos el doble sentido ya, no nos dijo nada, no aseguró nada, pero lo que si dijo fue que necesitaba otra encuesta, van 20 encuestas maquilladas a su favor. Hemos parecido una especie de “encuestatitis” y cada quien tiene su encuesta, nosotros tenemos encuestas, dijo.