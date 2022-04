Buscará Roberto Cabrera atender infraestructura de puentes

Por Josefina Herrera

Noticias

Debido a que algunos puentes generan riesgo para la población, ya que algunos se encuentran muy reducidos o en mal estado, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, buscará los medios para corregir la infraestructura de algunos de ellos.

Mencionó estar consciente de este tema, e incluso ya se han puesto sobre la mesa algunos de ellos, y aunque de momento no hay nada en concreto, indicó que hay una gran preocupación por parte del gobierno municipal para atenderlo, pero también deberán de apoyarse con el gobierno federal.

Cabe mencionar que el fin se semana pasado tres jóvenes perdieron la vida en la Presa de la Llave, debido a que su auto se volcó mientras conducían sobre el puente, por lo que ha solicitado a Protección Civil un reporte del número de casos que se han registrado en esa zona para ingresarlo a las autoridades federales.

“Pues estaremos atentos con las autoridades delegacionales, y ya le encargamos a Protección Civil, pues necesitamos trabajar en todas las necesidades que tienen, ya tenemos el diagnóstico y bueno evidentemente sabemos de la infraestructura que requerimos para todos ellos en cuanto a las localidades, pero vamos a ir paso a paso, insisto todo está en proyecto, yo no quiero anunciar nada que no me toque anunciar, y no quiero asegurar nada que todavía no se haya aprobado, vamos a decirlo así, porque se tiene que aprobar desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista financiero, los tiempos, ¿cuándo?, los requisitos, hay que hacer un trabajo muy fuerte en lo técnico, administrativo, legal, entonces estamos en eso pero estamos trabajando en proyecto”.

Recordó la manera en cómo arrancó su administración, pues fue en medio de una inundación, y que hoy en día ya hay respuesta para atender este problema que ha persistido por muchos años, y que el resultado de estas labores podrá notarse en los próximos meses.

Asimismo, dijo también se está atendiendo el tema del río, pues debido a que el afluente se encontraba lleno se basura y taponeado, esto también contribuyó a que no tuviera muchas salidas y terminara inundado algunas viviendas.

“En este momento por darte una respuesta muy contundente, muy clara y que eso es lo que se está haciendo, las cosas están haciendo, los hechos, las acciones técnicas, legales, presupuestalmente, para que haya un antes y un después, y estoy hablando del tema de la seguridad patrimonial, de la seguridad física, de la vida de las personas que son miles de familias las que se vieron afectados por las lluvias en San Juan del Río, porque somos un San Juan ‘del Río’, y representa un orgullo para nosotros, un emblema, la parte icónica que es nuestro Río San Juan, pero también estamos atendiendo el riesgo que nos representa en el crecimiento de su caudal en la temporada de lluvias”.