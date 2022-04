La importancia de los medios de comunicación

-P. Prisciliano Hernández Chávez, CORC.

Con ocasión de este Aniversario Cuadragésimo Noveno del periódico ‘Noticias’, recuerdo ahora algunos planteamientos del Concilio Vaticano II.

Dentro de su abanico de documentos extraordinarios, nos ofrece uno que tiene el valor de Decreto y cuyo nombre por sus primeras palabras en latín, se le conoce como ‘Inter Mirifica’; valora la cada vez mayor importancia de los ‘medios de comunicación social’, porque debido a los inventos técnicos, llegan a casi todos los seres humanos y tienen un gran impacto en la sociedad , como son la prensa, el cine, la radio, la televisión y podríamos señalar las redes de la ‘internet’, que en verdad nos mantienen intercomunicados.

Su alcance es mundial de modo que propician una comunidad global.

La Iglesia, reconoce en este documento, la importancia que tienen los medios utilizados rectamente; ayudan al descanso, al cultivo de los espíritus y pueden ayudar a consolidar el Reino de Dios.

‘Los nuevos y mejores medios de comunicación social contribuyen al conocimiento de los hechos y a difundir con rapidez y expansión máximas los modos de pensar y de sentir, provocando con ello muchas repercusiones simultáneas’ (I.M. 6,c).

Nos pueden ayudar para acercarse al patrimonio de inteligencia y de la cultura del espíritu; ayudan a favorecer la cultura universal.

Por supuesto tiene que existir una orientación para dignificar y reconocer la grandeza de toda persona humana.

De su elección depende que favorezcan la virtud, la ciencia, el arte. Por supuesto procurar en lo posible el evitar todo lo que cause daño a la persona.

Quizá hoy somos víctimas de la ‘Hiperculturalidad’, con toneladas de información que rebasan todos los límites, el centro de orientación y sobre todo, la dependencia y el gran vacío interior, como lo apunta el filósofo coreano, afincado en Alemana, Byung Chul Han.

El Concilio nos invita a fomentar una prensa honesta (I.M. 14, a-d).

El diario ‘Noticias’ impreso, cumple hoy 49 años de existencia, de salir día con día sin interrupción, tomando el pulso nacional, internacional y sobre todo, local. Es un medio cien por cien queretano, con todos los esfuerzos que esto supone, que hoy lo celebramos y le damos gracias al Señor, por permitirnos ofrecer este servicio y solicitamos su gracia para continuar, hasta que Él nos ponga el límite.

Recordamos a su Fundador y primer Director, el Lic. Rogelio Garfias Ruiz, a su actual Presidente y Director, la Lic. Aída Ivonne Garfias Torres, a todos sus directores, reporteros, impresores, voceros; los vivos y los que a lo largo de esta trayectoria, ya han entregado sus vidas al Creador.

Son tiempos difíciles como nunca para los periodistas honestos y libres, cuya bandera es la verdad; no son del todo vistos con benevolencia por aquellos que les interesa la mentira, soporte incuestionable de las injusticias.

Nos conduelen tantos hermanos nuestros periodistas asesinados o vituperados por quienes ostentan el poder de modo autocrático, o el fáctico por la violencia. Acallar la verdad de los hechos y de las realidades son sus intenciones, dinamiteros de la democracia,- a la cual aspiramos, en el ejercicio del don divino de la libertad que tiene en su ejercicio diversos matices, aunque se puede abusar de ella contra los demás y contra sí mismo.

Es doloroso y sumamente preocupante el uso cada vez más frecuente de las falacias que campean en los mensajes de ciertos gobernantes y en la polarización peligrosa de la sociedad. El sofisma ‘ad hominem’, según el cual no importa argumentar contra el asunto del cual se trata, sino se va contra la persona buscando descalificarla; o la generalización, por uno se aplica a todos los considerados adversarios. Esto lo sufrió el profeta Jeremías, el cual, ante las acechanzas y los peligros, confía en el Señor y sabe que Él está de su parte para socorrerlo como un poderoso guerrero (Jer 20,10-13). También Jesús es perseguido porque proclama la verdad sobre sí mismo, sobre Dios Padre y sobre los semejantes; pero los que cierran su mente y corazón, atacan a Jesús, buscan prenderlo aunque en ese momento no lo logran porque no ha llegado ‘su hora’( Jn 10,31-42); Impugnan la verdad conocida, uno de los seis pecados contra el Espíritu Santo, estipulados por santo Tomás de Aquino.

En este mar proceloso navegamos hacia las playas de la eternidad; en ellas serán acogidos aquellos que aman la verdad para apoyar la justicia en favor de los hermanos, los humanos; que ejercen su libertad con altura de miras, lejos de todo egoísmo y sobre todo, el vivir la coherencia del amor, como entrega total, al estilo de Jesús de Nazaret.