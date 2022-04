Realizan Tercer Foro de Participación para la Reforma a la Legislación Universitaria en Jalpan

Por Jahaira Lara

Noticias

Como parte de los trabajos para la actualización de la normativa universitaria de la Universidad Autónoma de Querétaro, se llevó a cabo el Tercer Foro de Participación para la Reforma a la Legislación Universitaria en el Campus Jalpan, donde se congregó la comunidad de estudiantes, docentes y administrativos de los campus serranos y del semidesierto.

La rectora de la UAQ, Teresa García Gasca, recordó que actualmente el anteproyecto de la nueva Ley Orgánica de la institución ya se entrego a las 14 Consejos Académicos de las facultades y la Escuela de Bachilleres para su análisis y discusión, a fin de que pueda llegarse a un consenso universitario y se presente la propuesta final a la Legislatura local; sin embargo, dijo, es necesario que se empiecen a analizar los cambios que se necesitan para el Estatuto Orgánico.

En este sentido, explicó, que el Estatuto Orgánico es un documento detallado de la vida universitaria, por lo que es importante escuchar a toda la comunidad universitaria respecto a las problemáticas y temas que deben considerarse en la normativa universitaria.

“Necesitamos leyes nuevas que responsan a nuestras realidades, necesidades y a nuestras prioridades; tenemos que subir temas como no discriminación, no violencia, cultura de paz, sustentabilidad, inclusión, igualdad, lenguaje de género, todo esto no está en las leyes y tenemos que trabajar para armonizarlas, para traerlas al contexto actual y verlas a futuro. No sólo las leyes nos deben servir para resolver problemas de hoy, tenemos que dejar que las leyes nos permitan que la universidad avance a futuro. Tenemos que permitir que se vayan actualizando, no la podemos dejar de aquí en adelante sin actualizarse”, destacó.

La académica hizo énfasis en la necesidad de que estos temas y acciones se formalicen en la ley para que se continúen atendiendo y fortaleciendo las estructuras creadas; “sino formalizamos la descentralización del campus, la independencia administrativa de los campus, la atención de la violencia de género, no va a quedar y no vamos a tener una mejor universidad”, sentenció.

De acuerdo con Ricardo Ugalde Ramírez, titular de la Dirección de Estudio y Procesos de Legislación Universitaria, las aportaciones que hasta el momento han hecho la comunidad universitaria han sido significativas y muchas de ellas están ligadas a un gran problema, que reconoció se tiene en la universidad, el presupuesto; por lo que es necesario que se establezcan acciones en la normativa que permitan fortalecer los ingresos que se obtienen por parte de los gobiernos estatales y federales, para que también se puedan seguir ejecutando.