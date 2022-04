Registran comerciantes de pescados y mariscos ventas bajas

Por Josefina Herrera

Noticias

A pesar de encontrarse en temporada de cuaresma, comerciantes de pescados y mariscos no han tenido buenas ventas durante estas semanas, pues el incremento de producto les afectó en su consumo.

Javier Artiaga Olvera, comerciante de giro en el mercado Juárez, en San Juan del Río, mencionó que prácticamente sus ventas se registran como cualquier otro mes del año, pues incluso para ellos ésta ha sido la cuaresma más mala que han tenido.

“Ni parece cuaresma, va muy bajo, muy malo, incrementó mucho en cuestión de filetes, incrementó como un 10 por ciento en filete de tilapia, cazón, aumentó bastante, y es lo que me dicen mis compañeros de oficio, esta ha sido la cuaresma más mala no sé de cuántos años porque es un día cualquiera, no parece cuaresma, ni se le acerca tantito”.

Incluso, dijo que a pesar de que los dos años anteriores hubo una mayor crisis económica en esta temporada por la pandemia, sus ventas fueron mayores, y en este año apenas está saliendo su inversión, por lo que probablemente pudiera derivarse a que cada vez la gente normaliza más el consumo de carne roja en estas fechas.

“Todavía el año pasado que estábamos en pandemia yo creo que estuvo mejor, y el año donde empezó que fue el 2020 pues todavía pintaba mejor que este año, este año pues si estuvo malo para todos, la gente ya no respeta pues lo toma como cualquier día, ya no hay eso de guardar la vigilia, y pues no piensan ya mucho en los valores, también este baja venta ya se veía reflejada desde antes de que iniciara la cuaresma porque diciembre no estuvo muy bueno que digamos, entonces ya como que va en decadencia, y pues ya se pronosticaba de hecho que iba a estar medio malita, y yo por lo pronto pues ya no invertí gran cosa porque ya se pronosticaba”.

En cuanto al camarón mencionó que éste no ha subido, pues desde hace algún tiempo se ha mantenido, pero lo que sí se incrementó fue el filete y el pulpo, ya que éste último alcanzó hasta el 90 por ciento, por lo cual es poca la gente que llega a consumirlo.

“La gente busca algo más barato, más económico, por ejemplo algo que le rinda más, por ejemplo los filetes que se pueden consumir más, y el pulpo pues ya es como cuestión de lujo”.