Sigue búsqueda de la pequeña Victoria

Autoridades continúan con las acciones en Paseos del Marqués; familiares también piden información sobre el paradero de su prima, quien huyó de un anexo, no se descarta relación entre ambos hechos

Desde muy temprana hora, elementos policiales de diversas corporaciones, así como la Secretaría de Gobierno, se movilizaron a la colonia Paseos de El Marqués, en el municipio de El Marqués, en donde se realizó un operativo de búsqueda de la pequeña Victoria.

Como se informó la tarde del miércoles, Victoria, de 6 años de edad, salió de su domicilio ubicado en el condominio Moros, con la finalidad de ir a la papelería, sin embargo, pasó el tiempo y la menor no regresó, lo que alertó a la familia quien comenzó su búsqueda y al no localizarla, de inmediato llamaron a las autoridades para que se tomara conocimiento y con la Fiscalía General del Estado (FGE) se activó la alerta Amber.

La noche del miércoles, vecinos y familiares cerraron las vialidades aledañas a la colonia, exigiendo la búsqueda de la pequeña Victoria, sin que se tuviera algún éxito.

A decir por familiares y gente cercana, una mujer señaló ser la tía, sin embargo, no fue identificada y les causó sorpresa a los vecinos al observar que al interior del auto tipo Chevy, color gris, se encontraba una cuerda, una cobija, así como una torta, sin embargo no se le detuvo, a pesar que a decir por ellos, la mujer les dijo que la menor ya no estaba en la colonia.

También a través de las redes sociales se denunció la no localización de una joven de 18 años, identificada como Katya, quien es prima de la pequeña Victoria, de igual forma familiares de la menor informaron que ella se encontraba en un anexo, del cual huyó, por lo que no descartarían que pudiera haber alguna relación con la no localización de ambas.

En la zona se registró una importante movilización policial, quienes en coordinación realizaron los operativos tanto en los condominios cercanos y donde vivía la menor, así como en zonas aledañas, siendo sembradíos, lecheras que se encuentran cercanas y caminos de terracería.

De este hecho, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó: “Fiscalía General coordina acciones de búsqueda de la niña Victoria Guadalupe, de manera ininterrumpida, elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID), realizan acciones de búsqueda, en conjunto con la Policía Estatal y la Policía Municipal de El Marqués, bajo la conducción y mando de Fiscales Especializados.

Se mantiene la búsqueda casa por casa, principalmente en los condominios Castelo, Barcelona, Narváez y Moros; así como en las inmediaciones del lugar.

Además, se informa que se están revisando las cámaras de videovigilancia que se encuentran cercanas al domicilio de Victoria Guadalupe, donde se le vio por última vez

Quien tenga información que ayude a su localización, puede comunicarlo al 442 229 1111, al número de emergencias 911 y de manera anónima al 089”.