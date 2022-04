Acude delegada IMSS a atender denuncias de pacientes renales

Al escucharlos subrayó que en caso de ser necesario se revocará el contrato con el Hospital San José

Por Josefina Herrera

Ante las distintas quejas que han surgido en torno al servicio de hemodiálisis que se les brinda a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Juan del Río, la delegada de esta institución de salud en el estado, Martha Eloísa Sánchez, acudió este viernes al Hospital no. 3 para escucharlos y atender sus demandas.

Cabe mencionar que los pacientes renales fueron trasladados al Hospital San José debido a que este nosocomio ganó la licitación en días recientes, sin embargo ellos refieren no cuentan con las instalaciones adecuadas para brindarles este servicio, pues trabajan en condiciones insalubres que los ponen en riesgo.



Desde que se enteraron que serían atendidos en el Hospital San José, y ya no en la Clínica Santa Carmen como se venía dando, iniciaron con una lucha en el IMSS para que los regresaran a este lugar, pues refieren varios de ellos han sufrido de malos tratos y una desagradable atención en el nosocomio primero mencionado.



Ana Monserrat Yáñez, paciente renal, relató su experiencia comentando que en su primer día de sesión le fracturaron sus dos brazos pues al levantarla se los dislocaron, “por lo mismo que traigo fístula no me saben picar, me picaron mal, me hicieron mi tratamiento mal, me sacaron menos agua vengo hinchada, necesitamos un nefrólogo ahí o que nos cambien de clínica porque la verdad esa clínica tarde o temprano va a matar a la mayoría”.



Alrededor de 60 personas, entre pacientes y familiares volvieron a manifestarse este viernes debido a que las autoridades del IMSS no les han hecho caso respecto a cada una de sus denuncias, y por lo tanto, la delegada de esta institución en Querétaro, Eloísa Sánchez se presentó para tratar de dialogar con ellos y explicarles por qué fueron cambiados de clínica.



Al dar detalles, reveló que esto fue a través de una licitación en la que mediante un proceso de transparencia el Hospital San José fue el seleccionado para brindar el servicio, sin embargo los pacientes no se quedaron conformes con esta explicación por lo cual le solicitaron hacer una revisión minuciosa para darse cuenta que este hospital no cumple con la demanda que ellos requieren al seguir con su tratamiento.



Luego de escuchar a cada uno de ellos e intentar llegar a un acuerdo, la delegada del IMSS se comprometió a realizar una visita y personalmente evaluar las condiciones en las que se encuentra el nosocomio para valorar la información que se le brindó y analizar la revocación del contrato.



“Lo que yo les quiero decir es que esto fue muy transparente, pero no quiere decir que por muy transparente que sea no pueda tener irregularidades que son las que todas ustedes ahorita veo me muestran, que es lo que estamos haciendo, estamos yendo a supervisar cómo les dan el servicio precisamente porque ellos deben de cumplir con las estipulaciones que vienen en el contrato, si ellos no cumplen con la estipulaciones entonces entra un instrumento jurídico en donde se puede rescindir un contrato, no tenemos nosotros ninguna inclinación a Santa Carmen ni a San José, se hace la licitación, la revisa la función pública y bueno nos dice pues el ganador es éste, y nosotros como es transparente, como no hay ninguna irregularidad, ningún acto de corrupción, entonces te dicen éste es el que ganó, lo que nosotros tenemos que hacer es supervisar”.



Son en total 408 pacientes renales que están inscritos al IMSS en San Juan del Río y que son atendidos para hemodializarse en una clínica externa, esto debido a que no cuenta esta Institución con el equipo necesario para dar este servicio.



Ya en entrevista, Martha Eloísa Sánchez, declaró que su presencia al municipio se debió para dar cumplimiento al contrato y poder tomar las decisiones que beneficien a los derechohabientes, quien agregó que si podría revocarse el contrato en caso de descubrir que efectivamente no cumplen con las estipulaciones.



“Seremos contundentes, si no cumplen se van, y haremos lo propio, tengo que hacer la transición para nunca dejarlos sin el servicio porque al final la hemodiálisis es un servicio soporte de vida, hemos encontrado esa parte, no me gustaría ahorita mencionarlo, es muy parecido a lo que ellos mencionan sólo que yo tengo que verificar que lo que ellos nos dicen es cierto”.



En cuanto al por qué no continuaron con la Clínica Santa Carmen, indicó que hay una situación complicada con ellos y tiene que ver con los términos de la contratación, y para poder regresar nuevamente a los pacientes a este espacio, tendrían que volver a concursar y que se cumplan con cada uno de los apartados.



“Son cuestiones muy delicadas, son legales y tienen que ver con la contratación, viene de una situación pública que cualquiera de ustedes podrían entrar y se venció el plazo porque nosotros habíamos estado trabajando con ellos, hasta que tuvimos que hacer una licitación para transparentar el uso de recurso financiero”.



La delegada concluyó diciendo que no hay preferencia por ninguna debido a que ya saben cómo trabaja una y otra, pero en este momento lo importante es verificar la información que le brindan los derechohabientes para tomar una decisión.



Es importante mencionar que los pacientes seguirán insistiendo ante las autoridades para ser escuchados pues no conforme con haberse manifestado afuera de las instalaciones del IMSS y haber dialogado con la autoridad de salud, se plantaron en la avenida principal de Paseo Central para bloquear el acceso de los automovilistas.



Dada la situación y ante la protesta de los pacientes, el IMSS de Querétaro informó a este medio que se realizó una supervisión al hospital que ofrece el servicio subrogado de terapia renal sustitutiva para corroborar las denuncias de los derechohabientes y al final de dicha reunión y de la visita se llegó a un acuerdo con los usuarios.