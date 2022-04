¡Andrés García está loco!: Maribel Guardia

MARIBEL negó tajantemente haber tenido problemas con García durante la filmación de la cinta Pedro Navajas.

La presentadora costarricense se pronunció a las recientes declaraciones que realizó Andrés García con respecto a que estuvo enamorado en una época de ella.

En entrevista para el programa Hoy, Maribel Guardia se dijo sorprendida por la confesión de su colega, sobre todo porque nunca se lo mencionó.

“Me hace gracia Andrés porque hace unas declaraciones, primero dijo que una vez que estaba enamorado de mí, que yo nunca me enteré en la vida, siempre fue un caballero, esposo de una de mis mejores amigas”, expresó la también actriz.

“Jamás en la vida, yo me sorprendí cuando dijo que quería conmigo, y que yo y que no sé cuánto, yo no sé por qué ahora está haciendo estas declaraciones”, agregó.

Mientras la reportera del matutino le recordó que García dijo haber estado enamorado de ella, Guardia contestó:

“Eso dice, ¡está loco!, claro que no, en la vida jamás, no se dieron las circunstancias, nunca me declaró su amor y era el hombre más guapo de México”.

Finalmente, Maribel negó tajantemente haber tenido problemas con García durante la filmación de la cinta Pedro Navajas, luego de que el longevo actor contó que ella tenía desplantes de diva en dicha producción.

“Estaba yo empezando mi carrera, yo creo que en la actualidad no soy latosa, que ya tengo los añitos que cargo encima, en esa época menos porque ya apenas empezaba a pisar los escenarios y no tienes la confianza de ir a reclamar algo, ¡imagínate!, te mandan por un tubo”, remató.