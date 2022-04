César Bono habla de su estado de salud

CÉSAR agradeció el cariño y cuidado de sus cuatro hijos.

Agencia México

César Bono brindó una entrevista para aclarar su actual estado de salud luego de ser intervenido quirúrgicamente de una hemorragia de úlcera que fue provocada por una perforación en el intestino delgado.

El actor de la serie Vecinos relató los duros momentos que vivió al ser hospitalizado de emergencia a inicios del mes de marzo, provocando todo tipo de especulaciones sobre su estado de salud, por lo que luego de aclarar que ya había sido dado de alta tras ser operado, ahora ha decidido hablar del tema.

“Estuve casi el mes, o sea, dos o tres semanas, no recuerdo bien, y estoy en recuperación, es muy dolorosa porque me operaron, entonces a mí ahora sí que nunca me habían metido el bisturí y estoy sorprendido de cómo duele y qué difícil la recuperación, ahora sí que mucho más que lo del corazón”, contó el artista de 71 años en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante.

Al respecto de lo peligroso que fue esta cirugía, el intérprete que es reconocido por su labor en la obra Defendiendo al cavernícola reveló: “Sí, terrible, llegué al doctor y había pocas posibilidades, y gracias a Dios aquí estamos”.

De la misma manera, Bono manifestó que muchos amigos se han comunicado con él. “Ahora sí que por ahora por WhatsApp porque como me cuesta trabajo hablar, les digo que cuando esté un poco mejor (les hablo), por el momento me cuesta trabajo”.

Finalmente, César agradeció el cariño y cuidado de sus cuatro hijos, y sin querer hablar de su expareja, de quien se separó recientemente, el artista agradeció a Dios por seguir con vida.

“Yo soy creyente y estoy seguro que voy a estar aquí hasta que Dios quiera, igual que nací el día que él quiso, igual que me ha ayudado en mi carrera hasta que él quiere, yo en mis oraciones le digo que se haga su voluntad y sé que todo en mi vida es voluntad del señor”.