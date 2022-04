Kate del Castillo confirma romance

LA HIJA de Eric del Castillo reconoció que el director de fotografía es su pareja.

Agencia México

Kate del Castillo confirmó su relación sentimental con Edgar Bahena tras publicarse algunas fotografías en las que aparecen en plena cita amorosa.

Durante la entrevista concedida al programa Al rojo vivo, la hija de Eric del Castillo reconoció que el director de fotografía es su pareja, destacando que se encuentra feliz y enamorada.

“Ya que me cacharon ya ni modo que diga que no, pues estoy muy contenta, las cosas se dan en la vida cuando y como se tienen que dar. Estoy abierta y siempre he estado abierta al amor”, expresó.

De la misma manera, la intérprete mexicana contó cómo es el hombre que ha logrado conquistar su corazón.

“No ha sido tan repentino realmente. Es un chavo que me hace sentir muy en paz, estoy muy tranquila, muy a gusto, me hace mucha compañía y es un tipo inteligentísimo y súper talentoso, sabe tanto de música como del buen vino, como de arte, de todo puedes platicar, y admiro mucho su talento, es un tipo que va a llegar muy lejos como fotógrafo”, dijo con amor y admiración.

Fue a comienzos de marzo cuando la actriz fue captada en un momento romántico con Bahena, a quien conoció durante el rodaje ‘La Reina del Sur’, y aunque deseaba mantener su romance en la privacidad, ahora no tuvo más remedio que reconocer que está encantada de la vida con esta nueva relación.