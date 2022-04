¡Lety Calderón revela detalles de la cita de su hijo!

CALDERÓN relató que su hijo no tenía ni idea de que vería a la venezolana.

Agencia México

La actriz Leticia Calderón contó algunos detalles de la cita que tuvo su hijo Luciano con Marjorie de Sousa, luego de que en diversas ocasiones ha externado su amor por ella.

En entrevista para el programa De Primera Mano, Calderón relató que su hijo no tenía ni idea de que vería a la venezolana. “Me lo llevé con mentiras, y entonces lo puse de espaldas a la entrada y cuando vi cuando llegó (Marjorie) yo seguí como si nada, agarré el teléfono y yo empecé a grabar, pero mi hijo se quedó en shock, no lo podía creer, y yo lloré y lloré”.

Al respecto del anillo que el joven le dio a De Sousa, el cual dijo era un símbolo de amistad entre Luciano, Marjorie y la misma Lety, la protagonista de telenovelas explicó:

“Sí, fíjate que coincidimos en muchas cosas, evidentemente yo no sé quién es, y había visto su trabajo y todo, pero no hemos coincidido en nada y creo que conectamos lindo, somos mamás, nos dedicamos a nuestros hijos, trabajamos, pasamos adversidades y sí, yo como mamá, ¿qué te puedo decir?, le agradezco con el alma, es que no hay palabras para agradecer, yo estaba llore y llore y no he parado de llorar”.

Sobre la reacción de celos de Matías, hijo de Marjorie, Lety contó: “¡Era obvio!, además se sentía un poquito enfermo, y pues claro, yo creo que ha escuchado el amor que le tiene a mi hijo a Marjorie, y ya al verlo ahí ha de haber dicho… porque al principio decía ‘yo voy a jugar con Luciano, yo voy a jugar con él’, pero después decidió que siempre no, ya lo vio como un rival”.

Sin embargo, Leticia reconoció que el momento más emotivo para ella fue cuando su hijo le deseo a la también modelo que encontrara un hombre como él.

“Así es toda la gente con Síndrome de Down, por eso digo que si este mundo tuviera más personas con Síndrome de Down este mundo sería diferente porque son puro amor, son puros sentimientos bonitos, no conocen la maldad, pero esas palabras a mí también me hicieron llorar a mí, y por eso le dije ‘claro, ojalá algún día encuentres a un hombre como mi hijo porque son fieles, bondadosos, todos los días mi hijo me dice ‘gracias por todo’”, relató.

Conjuntamente, Calderón le agradeció a Marjorie el tiempo dedicado a su hijo. “Muy agradecida con ella, de que se haya tomado el tiempo de ir a pesar de que Mat se sentía un poquito mal, pero no era nada grave, pues uno como madre dices ‘voy a cancelar’, además le regaló un traje de un superhéroe del Capitán América, no, mi hijo llegó volando a la casa, como un globo fuera del coche lo traía porque iba flotando”.

Finalmente, Lety confesó que antes de conocer a De Sousa, su hijo le ha hecho saber que, a pesar de su amor por la venezolana, siempre la querrá a ella por ser la mujer que le dio la vida. “Siempre me dice ‘mamá no te pongas celosa, siempre te voy a amar, aunque ame a Marjorie’”, dijo con una gran sonrisa.