Lucila Mariscal sigue siendo abusada por su nieto

EL REPRESENTANTE de la actriz reveló que el joven sigue abusando de su generosidad.

Agencia México

A poco más de un año de que Lucila Mariscal y su nieto Andrei Hernández olvidaran todos los malentendidos e hicieran las paces después de que el joven le ofreció disculpas por todo el daño que le ocasionó cuando declaró que era mentirosa y homofóbica, ahora el representante de la actriz reveló que el joven sigue abusando de su generosidad.

Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol, Elías Cañente manifestó que su relación con Andrei no es del todo buena. “Es un poco indiferente, por ejemplo, llego y nos saludamos bien, y de repente llego y a lo mejor no está de mejor humor”.

Al ser cuestionado sobre si el joven la ayuda económicamente, el mánager de Lucila respondió: “No, no, a la señora siempre ha visto y yo siento que seguirá viendo por él, yo creo que es su forma de vivir, y se la respeto porque es su nieto, es su sangre, y si a ella le gusta vivir así pues ahora sí que, solventando los gastos de él y de su novio, pues es decisión de ella”.

De la misma manera, Cañente confesó su tristeza por lo que vive actualmente la primera actriz, sobre todo al manifestar que Hernández ya vive con el novio en casa de su abuela.

“Me duele mucho, la señora vive de lo que se ha ganado, de su exclusividad con su empresa, con la que siempre estuvo desde sus inicios, de lo que le da el gobierno, de lo que le da la Fundación Silvia Pinal, y si no le alcanza pues es lógico que si tienes en casa a dos personas, son dos gastos más, pues los gastos se elevan y estás preocupado, y a mi me preocupa verla a ella tensa por la cuestión económica. La señora Lucila Mariscal ella siempre ha puesto todo, todo, y si él no trabaja o si ya dice que ya está trabajando, pues yo hasta que vea el dinero”, explicó.

Destacando que no puede hacer nada mientras Mariscal no pida su ayuda, Elías Cañente le recordó a Andrei que su accionar puede ser condenado por las autoridades. “A parte de un abuso, eso está penado ante la ley, que un hijo o nieto estén abusando de sus padres o de su abuela”.

Por último, el mánager de la actriz advirtió al joven que procederá contra él si llega a agredir a Lucila. “Hasta ahorita no, pero si yo viera que la maltrata o que se excede si lo haría, porque es demasiado el cariño que le tengo”.