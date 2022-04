Bárbara de Regil pide respeto

La actriz Bárbara de Regil

(EL UNIVERSAL).- Ya sea por vender proteínas, por sus comentarios en redes sociales, por sus transmisiones en vivo, por usar filtros o incluso por querer un premio Oscar, la actriz Bárbara de Regil se ha convertido en un personaje que desata todo tipo de críticas.

Con su extrovertida personalidad, la protagonista de “Rosario Tijeras” había hecho frente a los constantes escándalos y comentarios hostiles en Instagram, la red social que más frecuenta, pero recientemente decidió poner un alto a sus “haters” e incluso les sugirió tomar terapia sicológica.

“Que estoy operada, qué abs tan asquerosos, está obsesionada, qué falsa… ¿Qué más fácil criticar, no?, es más fácil juzgar a los demás que corregir tus errores”, mencionó.

Con su característico temple, la actriz dejó ver que tiene suficiente autoestima. “Yo Bárbara soy la cosa más bonita que he visto porque me amo y sé quién soy, la opinión de nadie define la persona que soy. Todos merecemos respeto, empieza a respetar… por lo menos a los demás”, comentó la actriz a sus miles de seguidores en Instagram.