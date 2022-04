“En el futuro, el gobierno dará patadas de ahogado ante el fracaso”

Trayectoria

Nació en la Ciudad de México, en 1942.

Antropólogo, académico, sociólogo y escritor.

Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM desde 1971, e investigador emérito desde 2004.

Miembro de la Academia Mexicana de la Lengua desde 2012.

Autor de más de 40 libros, entre los que destacan: “La jaula de la melancolía” y “Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador”.



Yanet Aguilar Sosa

CIUDAD DE MÉXICO, abril 9 (EL UNIVERSAL).- La idea del mito de la identidad nacional, igual que el mito del populismo y la otredad han vuelto a ser invocados en México por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura el antropólogo e intelectual mexicano Roger Bartra (Ciudad de México, 1942), quien a partir del mito del salvaje, ese ser mitad humano y mitad bestia, analiza el acontecer actual y reflexiona sobre la política y los políticos, en especial, sobre la clase que hoy está en el poder y que ha reactivado el mito de la identidad y el nacionalismo.

“Una identidad nacional, que utilizan sobre todo los políticos y los ideólogos del gobierno para invocar esta especie de espíritu popular que viene de abajo, que viene del pueblo y que desde luego no definen, como suele ocurrir con las identidades, más que por contraste, ¿quién es el enemigo?, pues los conservadores, los neoliberales, una minoría agresiva, gente del extranjero, potencias extranjeras, un caudal de ideas que en realidad giran en torno al mito de la otredad, de la definición de la propia ideología”, afirma el escritor en entrevista con EL UNIVERSAL.

El autor de “La jaula de la melancolía” y “Regreso a la jaula. El fracaso de López Obrador”, a propósito de la publicación de su libro “El mito del salvaje”, una nueva edición de 620 páginas, profusamente ilustrada (con más de 270 imágenes) que acaba de publicar Siglo XXI Editores, asegura que hoy la identidad está en una situación muy oscura y confusa, en la que no sabemos ¿qué es lo bueno hoy?, ¿qué es lo válido en esta cuarta transformación?, “pues algo indefinido, pero que es lo contrario del conservadurismo, del neoliberalismo, de los intelectuales críticos, etcétera”.



Usted es parte de esos que ven como “enemigos” ¿qué otros mitos veremos en el futuro?

Yo creo que lo que nos espera tanto en México como en otras partes del mundo no es la extinción de los mitos, los mitos no son algo recluido en las esferas primitivas y atrasadas de la sociedad, son algo que está vivo en la sociedad moderna, capitalista avanzada o no tan avanzada como la de México, pero están ahí alojados, entonces en el futuro vamos a seguir viendo cómo se utilizan diferentes mitos, yo supongo que el mito del salvaje va a continuar porque ha continuado durante milenios y se sigue reproduciendo.



A veces los políticos en tribuna parecen más cercanos al mito del salvaje que a seres civilizados

Es que vivimos rodeados de mitos, vemos cómo los políticos en nuestras sociedades son el equivalente a esos pueblos primitivos y atrasados, imaginarios, pero aquí los políticos son reales y son bastante primitivos e ignorantes; especialmente en nuestro país la clase política, y sobre todo aquella que está en el poder en este momento, es de un atraso, de un primitivismo y de una falta de cultura y de inteligencia impresionantes, y esos son los terrenos fértiles para que crezcan mitos porque las inteligencias escasas funcionan mejor invocando de manera primaria mitos para entenderse, eso es lo que está ocurriendo de manera muy viva hoy en día en México y yo creo que también lo podemos observar en la invasión Rusa a Ucrania, también ahí surgen una cantidad de mitos impresionantes.



¿Es el mito de lo propio, de lo nacional?

Tanto en el caso de México como en el de Rusia invadiendo Ucrania, sobre todo en los tiempos modernos, el mito se ha alimentado del nacionalismo, la idea de una nación es uno de los mitos modernos más poderosos, más importantes en realidad. Las naciones estrictamente hablando no existen, son creaciones culturales y políticas que, claro, aterrizan en territorios marcados por fronteras y por constituciones que diseñan el sistema político que va a regir a los habitantes de una nación, pero la idea que tienen los nacionalistas de nación es totalmente un mito, de una unidad que es inexistente porque vivimos en un mundo fragmentado y en un mundo plural, y los nacionalistas son de los grupos más generadores de mitología que nos pueden parecer absurdas pero pueden llegar a ser poderosas y a influir en muchísima gente.



En este momento en México hay la sensación de que estamos estancados

En tres años ha ocurrido un estancamiento cultural, un estancamiento económico, un estancamiento de la inteligencia, verdaderamente impresionante, es un estancamiento provocado desde arriba, un estancamiento en la vieja corrupción y en la invención de nuevas formas que yo ya no llamaría de corrupción sino de putrefacción; estamos por lo tanto en una situación muy peligrosa y muy difícil. Esto se destruyó en tres años y desde luego un proceso de destrucción avanza mucho más rápido que un proceso de construcción, pero yo espero que dentro de otros dos o tres años esta situación política terminé de una u otra manera y tengamos que iniciar un proceso de reconstrucción que nos va a tomar muchos años y va a ser un proceso lento porque la erosión ha sido grande.



¿Más destrucción que transformación?

El poder populista actualmente en el gobierno por suerte ha fracasado en casi todos los frentes que se proponía, digamos que no ha sido tan destructivo como ha sido, por ejemplo, el chavismo en Venezuela; el chavismo en Venezuela sí fue una ideología muy primitiva, muy atrasada que intentó crear un socialismo del siglo XXI, pero aquí en México no hay ni siquiera esa idea. Hay cuatro ideas banales y absurdas de cambio que han fracasado todas. No hay ninguna transformación equivalente a la Revolución Mexicana o a la Reforma o a la Independencia, por supuesto que esa comparación es ridícula. El gran cambio es el desorden que está ocasionando en las estructuras sociales y en la tremenda fragmentación de la sociedad y de la política. Lo que hay es una verdadera corrupción de la política muy avanzada, pero ha fracasado en todos los frentes principales. Por eso yo a mi libro “Regreso a la jaula” lo subtitulé “El fracaso de López Obrador”, porque es un fracaso. Ahora, creo que en el futuro vamos a vivir las patadas de un ahogado en el gobierno que se da cuenta de que ha fracasado, que no puede ir más allá, pero que da patadas muy peligrosas. Quieren militarizar más al país todavía, quieren destruir al INE, quieren hacer cambios en la industria eléctrica completamente absurdos; son patadas fuertes pero que creo que vamos a resistir.



¿Quizás lo más difícil será reconstruir las instituciones?

Yo creo que sí, no hay la construcción de ninguna institución nueva, ni siquiera el Presidente ha logrado imaginar una nueva institución, no hay ninguna nueva estructura imaginada, propuesta, diseñada por el gobierno actual, todo es un trabajo de destrucción, un trabajo de retroceder en el tiempo para regresar a los años 60 o 70, cosa que es completamente imposible, pero en ese intento de regresar a aquella época preneoliberal se están destruyendo las estructuras gubernamentales, se está creando un gran desorden, e incluso ha creado un caos en su propio partido. Entonces es un trabajo de destrucción, no es un trabajo de transformación.



¿Alienta que diga que México va a resistir?

Creo que dentro de dos años van ya a aparecer las líneas de resistencia clara de una oposición política, y también creo que vamos a ver fenómenos peculiares y críticos dentro del propio gobierno, porque este desorden, este caos está trayendo muchas fracturas, rupturas y enfrentamientos internos, y es muy posible incluso que estas fuerzas que detengan el proceso de destrucción en las elecciones de 2024, en parte provengan del propio gobierno actual, porque son personas que como lo han visto desde dentro, han contemplado el proceso de destrucción, se han dado cuenta de la dramática situación. Así que yo soy relativamente optimista en cuanto a que se va a lograr frenar ese proceso de destrucción.



¿Responsabilidad de los partidos?

Lo que pueda seguir después va a depender de qué tan destruido haya quedado el sistema político. El sistema político que estaba básicamente compuesto por tres partidos políticos está muy dañado, si estos se erosionan y desaparecen podemos llegar a situaciones muy difíciles, yo pondría el ejemplo del Perú, en donde las fuerzas políticas son un mundo confuso, fracturado, no hay definición de partidos políticos, cada año surge un nuevo dirigente sacado de la manga, como el actual presidente del Perú; esas fracturas llevaron a Mario Vargas Llosa a que en su novela Conversación en la catedral uno de sus personajes dijera que era necesario buscar el momento en que se jodió Perú, porque realmente hubo un quiebre en la historia peruana y después de eso vino una situación verdaderamente dramática. Yo espero que no estemos en una situación así y que el 2018 no haya sido el momento en que se chingó México, para usar una palabra supuestamente ligada a nuestra identidad, y que no entremos en un periodo largo de un sistema político confuso, erosionado, no vertebrado; eso sería una situación peligrosa, sería un proceso lento de confusión y de dificultades. Sin embargo, no es fácil reconstruir el sistema tripartidista y no sé si quiera si sea deseable, pero sobre todo no estoy seguro de que sea posible, y por lo tanto entramos en una fase futura muy oscura, muy difícil de definir.