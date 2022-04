Las lenguas originarias desde el enfoque intercultural

POR CRISTINA QUINTANAR MIRANDA

COORDINADORA DE IDENTIDAD E INTERCULTURALIDAD, UAQ

En nuestra sociedad queretana hay personas cuya lengua materna es algún idioma originario de México. ¿Quiénes son?, ¿cuántos son?, ¿de dónde vienen?, ¿qué lenguas hablan? Estas son preguntas difíciles de responder por varias razones, una de ellas y la más poderosa es por la discriminación.

Una realidad nacional es que el español desplaza generacionalmente a las lenguas originarias. Las madres y los padres ya no transmiten el idioma propio a sus descendientes. Se trata de una decisión dramática, pero comprensible pues no quieren que las nuevas generaciones sean discriminadas por hablar una lengua “indígena”. Por esta razón, hay personas que, aunque sean portadoras de alguna cultura originaria, ya no son hablantes de la lengua materna correspondiente.

Otro factor que dificulta contar con datos duros al respecto es la negación por parte de las propias personas hablantes, lo cual es perfectamente explicable pues han sido violentadas histórica y estructuralmente en el derecho a expresarse en lengua materna en espacios diferentes al de sus comunidades. De hecho, en la mayoría de ámbitos públicos, la diversidad cultural y lingüística son inadvertidas. Su invisibilización prevalece como una violencia normalizada, expresión de la mencionada discriminación.

Con el enfoque intercultural podemos hacer pequeñas acciones de responsabilidad social para transformar la realidad de las lenguas maternas originarias:

Para empezar, es una cuestión de actitud. Si ponemos atención, escucharemos la polifonía presente en nuestro entorno queretano. Reconocer la presencia de las lenguas originarias nos corresponde a todas y a todos. Es necesario valorarles de manera afirmativa, sin estigmas, ni prejuicios. No son dialectos, son idiomas como cualquier lengua en el mundo. Si hablas una lengua originaria: ¡presúmela! Eres un políglota. Es un privilegio ser portador de una herencia lingüística tan importante. Si quieres enseñarla, comunícate a la Coordinación de Identidad e Interculturalidad. Si no hablas una lengua originaria, date la oportunidad de escucharlas. Te sorprenderás. Estudia alguna lengua originaria, pues esta es una buena práctica que aporta muchos beneficios: individuales (confianza), sociales (comunicación, inclusión), culturales (aprender un idioma ayuda a entender a otras personas y ver el mundo con otros ojos).

El multilingüismo está presente en Querétaro. Participemos para hacer posible el diálogo entre los hablantes de todas las lenguas de México y que esto sea en condiciones equitativas y de respeto mutuo.

interculturas@uaq.mx